Целый аул за советского офицера. Какие тайны до сих пор скрывает Афганская война?

Новости Беларуси. Шоу боевых машин на «Линии Сталина» 11 июня собрало сотни зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там гремели колесницы военной техники, звучали залпы орудий, ревели моторы. Многотонным машинам нужно было пройти сквозь огонь и воду и сделать это максимально быстро и точно. Подобные состязания проводят уже в шестой раз.

Лязг боевой колесницы, пыль и запах дизтоплива. Лучший способ не повторять войну – о ней не забывать. Одни из самых страшных эпизодов в истории человечества вспоминали на «Линии Сталина».

Такую рацию в военторге не купишь. Значит, ты ее снял с мертвого советского спецназовца.

Сергей Опейкин играет роль афганского моджахеда, но просит не ассоциировать его со злодеем, ведь это всего лишь реконструкция. После окончания истфака БГУ уже 5 лет пишет военные сценарии, где старается не упустить ни одну ценную деталь. Например, за смерть одного советского офицера так называемый афганский пес войны мог купить целый аул.