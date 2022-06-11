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Целый аул за советского офицера. Какие тайны до сих пор скрывает Афганская война?

11 июня 2022 18:07
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Новости Беларуси. Шоу боевых машин на «Линии Сталина» 11 июня собрало сотни зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там гремели колесницы военной техники, звучали залпы орудий, ревели моторы. Многотонным машинам нужно было пройти сквозь огонь и воду и сделать это максимально быстро и точно. Подобные состязания проводят уже в шестой раз.

Целый аул за советского офицера. Какие тайны до сих пор скрывает Афганская война?-1

Лязг боевой колесницы, пыль и запах дизтоплива. Лучший способ не повторять войну – о ней не забывать. Одни из самых страшных эпизодов в истории человечества вспоминали на «Линии Сталина».

Целый аул за советского офицера. Какие тайны до сих пор скрывает Афганская война?-4

Такую рацию в военторге не купишь. Значит, ты ее снял с мертвого советского спецназовца.

Целый аул за советского офицера. Какие тайны до сих пор скрывает Афганская война?-7

Сергей Опейкин играет роль афганского моджахеда, но просит не ассоциировать его со злодеем, ведь это всего лишь реконструкция. После окончания истфака БГУ уже 5 лет пишет военные сценарии, где старается не упустить ни одну ценную деталь. Например, за смерть одного советского офицера так называемый афганский пес войны мог купить целый аул.

Целый аул за советского офицера. Какие тайны до сих пор скрывает Афганская война?-10

Сергей Опейкин, сотрудник Историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Костюмы Федеративной Республики Германия 70-80-х годов, то есть образ показывает то, что моджахеды активно, скажем так, снабжались государствами стран НАТО. В Афганистане Советский Союз воевал не только с моджахедами, исламистами. Он, по сути, воевал со всем НАТО.

Как сражались за Родину? На «Линии Сталина» показали реконструкцию боев Великой Отечественной. Подробнее здесь.

# Воины-афганцы в Беларуси # общество # Оксана Семашко # Фотофакт

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