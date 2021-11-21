«Париться нужно на голодный желудок». А чем перекусить в бане и можно ли употреблять алкоголь?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Баня, как известно, часто проходит в каких-то шумных компаниях, в компаниях близких друзей. Зачастую это еще и застолье. Как правильно – идти голодным в парилку, либо покушав? И алкоголь, кстати?

Геннадий Мороз, профессиональный банщик, судья международной категории по банному искусству:

На самом деле, в бане алкоголю совершенно не место, так же как и еде. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Но наши люди об этом не знают. Геннадий Мороз:

Почему? Знают. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Почему? У нас многие любят и выпить, и закусить в бане, и все совместить. Ну есть же такое, к сожалению.