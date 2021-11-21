«Париться нужно на голодный желудок». А чем перекусить в бане и можно ли употреблять алкоголь?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Баня, как известно, часто проходит в каких-то шумных компаниях, в компаниях близких друзей. Зачастую это еще и застолье. Как правильно – идти голодным в парилку, либо покушав? И алкоголь, кстати?
Геннадий Мороз, профессиональный банщик, судья международной категории по банному искусству:
На самом деле, в бане алкоголю совершенно не место, так же как и еде.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Но наши люди об этом не знают.
Геннадий Мороз:
Почему? Знают.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Почему? У нас многие любят и выпить, и закусить в бане, и все совместить. Ну есть же такое, к сожалению.
Геннадий Мороз:
Есть два понятия: баня, а есть ресторан. Их нельзя объединять ни в коем случае. Потому что, во-первых, париться нужно на голодный желудок, такой несытый, как минимум за два часа до бани. И в процессе парения, в процессе посещения бани правильно пить много жидкости. Это может быть вода, морс, чаи различные. И можно, если уже есть большое желание – например, после работы люди приехали в баню, и хочется что-то покушать, что-то перекусить – это мед, орешки, сухофрукты какие-то, не более того.
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
То есть в себе эти желания нужно подавить, когда говорят: «А может какой-то организовать стол, мясо, салаты?»
Геннадий Мороз:
Если с вами работает мастер, то это как минимум неуважение к мастеру.
Как баня может помочь встать человеку на ноги и что такое детокс-парение – подробнее здесь.