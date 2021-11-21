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14-й день на белорусско-польской границе. Что происходит в логистическом центре и как себя чувствуют беженцы?

21 ноября 2021 15:10
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Новости Беларуси. С одной стороны границы – полное безразличие, с другой – готовность позаботиться о каждом. Мы продолжаем следить за ситуацией у восточных рубежей ЕС, от которого тысячи беженцев рассчитывают получить гуманитарный коридор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14-й день на белорусско-польской границе. Что происходит в логистическом центре и как себя чувствуют беженцы?-1

Сейчас для выходцев из Ближнего Востока Беларусь, а именно транспортно-логистический центр у погранперехода «Брузги», стал временным домом.

Последнюю информацию из лагеря беженцев расскажет корреспондент Сергей Шуманский.

14-й день на белорусско-польской границе. Что происходит в логистическом центре и как себя чувствуют беженцы?-4

Сергей Шуманский, корреспондент:
Сегодня здесь, в логистическом центре «Бремино», относительно спокойный день. Большинство беженцев сейчас находятся внутри центра, начался дождь, дует сильный ветер. А здесь комфортные условия, тепло, поэтому многие предпочитают проводить время здесь. Многие уже успели позавтракать, пообедать, гуманитарную помощь раздали. Люди коротают время, кто-то готовится ко сну.

14-й день на белорусско-польской границе. Что происходит в логистическом центре и как себя чувствуют беженцы?-7

14-й день на белорусско-польской границе. Что происходит в логистическом центре и как себя чувствуют беженцы?-9

Основным событием сегодня стало прибытие делегации ВОЗ, сюда, в ТЛЦ. Они ознакомились с условиями, в которых находятся беженцы, в первую очередь их интересовали вопросы медицинского обеспечения. Спрашивали, хватает ли медикаментов у белорусских медиков, какие в основном симптомы у беженцев, сколько беженцев сейчас находятся в больнице на лечении, как обстоят дела с коронавирусной инфекцией, могут ли эти люди вакцинироваться, сделать ПЦР-тест.

14-й день на белорусско-польской границе. Что происходит в логистическом центре и как себя чувствуют беженцы?-12

Затем представители ВОЗ проследовали внутрь центра и пообщались с самими беженцами. Было очень много желающих пообщаться, люди рассказывали свои истории, дети в том числе рассказывали свои истории. Говорили в том числе о том, как пострадали люди на границе три дня назад от воздействия водометов, газа, химических веществ поляков. Все это представители ВОЗ выслушали, затем выступили перед журналистами.

14-й день на белорусско-польской границе. Что происходит в логистическом центре и как себя чувствуют беженцы?-15

В общем, заключение такое: проблема есть, беженцы, конечно, нуждаются в помощи, дополнительном внимании. Представители ВОЗ уехали.

Представитель ВОЗ в ТЛЦ: ситуацию на границе как минимум можно назвать непростой, беженцы жаловались на здоровье. Подробнее здесь.

Сергей Шуманский:
Я напомню, вчера, 20 ноября, сюда прибывали представители ООН по делам беженцев в Беларуси, Международной организации по миграции. Они также ознакомились с условиями содержания в логистическом центре, пообщались с ними, с прессой. И уехали, не сказав ровным счетом ничего, не сделав никаких выводов. Беженцы вслед снова кричали: «Germany! Germany!» И сегодня беженцы представителям ВОЗ говорили о том, что несмотря на то что им здесь, конечно, лучше, чем в лесу, они здесь могут существовать, но они не хотят здесь оставаться, они хотят по-прежнему в Европу. Эти просьбы остались без комментариев, что выглядит довольно странно.

14-й день на белорусско-польской границе. Что происходит в логистическом центре и как себя чувствуют беженцы?-18

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Сергей Шуманский # Фотофакт

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