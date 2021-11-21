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В какие дни советуют заняться огородом на подоконнике? Лунный календарь на последнюю неделю ноября

21 ноября 2021 15:17
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Время сверить садовые работы с лунным календарем. Перемещаемся в дом и занимаемся огородом на подоконнике, рассказали в программе «Плюс-минус». Начало недели – самый благоприятный период для посева зеленных культур для выгонки в домашних условиях.  

В какие дни советуют заняться огородом на подоконнике? Лунный календарь на последнюю неделю ноября-1

Четверг и пятница (25-26 ноября) подходят для борьбы с болезнями и вредителями растений на садовых участках. Можно заняться укрытием теплолюбивых растений на зиму.  

В выходные можно отправиться в огород. Предстоящие суббота и воскресенье (27-28 ноября) хорошо подойдут для подзимнего посева корнеплодов. Эти дни лучше всего подходят и для посадки и пересадки садовых растений, если по каким-то причинам необходимо выполнить такую работу.  

В какие дни советуют заняться огородом на подоконнике? Лунный календарь на последнюю неделю ноября-4

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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