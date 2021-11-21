В какие дни советуют заняться огородом на подоконнике? Лунный календарь на последнюю неделю ноября

Время сверить садовые работы с лунным календарем. Перемещаемся в дом и занимаемся огородом на подоконнике, рассказали в программе «Плюс-минус». Начало недели – самый благоприятный период для посева зеленных культур для выгонки в домашних условиях.
Время сверить садовые работы с лунным календарем. Перемещаемся в дом и занимаемся огородом на подоконнике, рассказали в программе «Плюс-минус». Начало недели – самый благоприятный период для посева зеленных культур для выгонки в домашних условиях.
Четверг и пятница (25-26 ноября) подходят для борьбы с болезнями и вредителями растений на садовых участках. Можно заняться укрытием теплолюбивых растений на зиму.
В выходные можно отправиться в огород. Предстоящие суббота и воскресенье (27-28 ноября) хорошо подойдут для подзимнего посева корнеплодов. Эти дни лучше всего подходят и для посадки и пересадки садовых растений, если по каким-то причинам необходимо выполнить такую работу.
Читайте также:
«Правильно белить деревья именно с осени». Что нужно знать о подготовке сада к зиме?
В какой день нужно поклониться зиме, чтобы она не злилась? Эти приметы подскажут приход морозов
В конце дачного сезона важно подрезать плодовые деревья и побелить ветви. Что ещё обязательно сделать до морозов?