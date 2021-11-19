Как баня может помочь встать человеку на ноги и что такое детокс-парение?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Были, Геннадий, у вас случаи такие, когда баня буквально подняла человека на ноги?

Геннадий Мороз, профессиональный банщик, судья международной категории по банному искусству:

Ну баня лечит здоровых. Поэтому так, чтобы принесли на носилках, а потом он ушел сам, такого нет. Юлия Крыницкая:

Это же я образно спрашиваю. Геннадий Мороз:

Проводим бывает что после праздников там детокс-парение. Для того, чтобы человек вышел после бани и уже – на завтра ему на работу – вышел в хорошем состоянии, здоровый, нормальный. Если образно считать, что поставил на ноги, наверное, каждый раз, каждый день мы кого-то ставим на ноги. Люди приезжают в баню, иногда заходят, просто поздоровался, разделся и в парную, все. А потом, когда с ним поработаешь, он садится, аж цветет. Иногда у него, мне кажется, даже нимб над головой появляется и он говорит: «Вот просто, да». Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Вот я смотрю, Вячеслав прямо так выдохнул, когда спросили про случаи, удавалось ли кого-то поставить на ноги. Наверняка, видимо, у вас есть какая-то история.

Вячеслав Титов, победитель в 4-м народном чемпионате по парению 2021 года:

Каждый раз, когда гости приходят, обязательно перед парением, перед тем, как повести гостя в парную, с ним нужно проговорить. Узнать, что его беспокоит. Может быть у него там спина болит. Геннадий Мороз:

И что сегодня привело в баню его, что хочет он от бани получить. Обязательно. Вячеслав Титов:

И что его привело в баню. Нужен какой-то у человека быть посыл к этому. У меня был неоднократно случай, причем с одним и тем же человеком. То есть дважды она приходила в каком-то таком состоянии непонятном там. Один раз был какой-то застой в желудке. Мы с ней проговорили, то есть это был какой-то психологический момент. Пошаманили немножко. Человек вышел совершенно по-другому, говорит: «Все заработало, все прекрасно». Второй раз она пришла – казалось, была у массажиста – говорит: «Я от массажиста вышла и целый час сидела, не могла двинуться». То есть вот состояние. Это оказалось там массажист энергетический вампир неосознанно. При этом опять же там некоторые манипуляции, расслабления в парной, особые техники – все и человек вышел. Она сначала не поверила в то, что это сделал массажист.