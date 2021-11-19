Как баня может помочь встать человеку на ноги и что такое детокс-парение?
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Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Были, Геннадий, у вас случаи такие, когда баня буквально подняла человека на ноги?
Геннадий Мороз, профессиональный банщик, судья международной категории по банному искусству:
Ну баня лечит здоровых. Поэтому так, чтобы принесли на носилках, а потом он ушел сам, такого нет.
Юлия Крыницкая:
Это же я образно спрашиваю.
Геннадий Мороз:
Проводим бывает что после праздников там детокс-парение. Для того, чтобы человек вышел после бани и уже – на завтра ему на работу – вышел в хорошем состоянии, здоровый, нормальный.
Если образно считать, что поставил на ноги, наверное, каждый раз, каждый день мы кого-то ставим на ноги. Люди приезжают в баню, иногда заходят, просто поздоровался, разделся и в парную, все. А потом, когда с ним поработаешь, он садится, аж цветет. Иногда у него, мне кажется, даже нимб над головой появляется и он говорит: «Вот просто, да».
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Вот я смотрю, Вячеслав прямо так выдохнул, когда спросили про случаи, удавалось ли кого-то поставить на ноги. Наверняка, видимо, у вас есть какая-то история.
Вячеслав Титов, победитель в 4-м народном чемпионате по парению 2021 года:
Каждый раз, когда гости приходят, обязательно перед парением, перед тем, как повести гостя в парную, с ним нужно проговорить. Узнать, что его беспокоит. Может быть у него там спина болит.
Геннадий Мороз:
И что сегодня привело в баню его, что хочет он от бани получить. Обязательно.
Вячеслав Титов:
И что его привело в баню. Нужен какой-то у человека быть посыл к этому. У меня был неоднократно случай, причем с одним и тем же человеком. То есть дважды она приходила в каком-то таком состоянии непонятном там. Один раз был какой-то застой в желудке. Мы с ней проговорили, то есть это был какой-то психологический момент. Пошаманили немножко. Человек вышел совершенно по-другому, говорит: «Все заработало, все прекрасно». Второй раз она пришла – казалось, была у массажиста – говорит: «Я от массажиста вышла и целый час сидела, не могла двинуться». То есть вот состояние. Это оказалось там массажист энергетический вампир неосознанно. При этом опять же там некоторые манипуляции, расслабления в парной, особые техники – все и человек вышел. Она сначала не поверила в то, что это сделал массажист.
Владимир Филипков, начальник отдела организационной и контрольной работы унитарного предприятия «Городские бани»:
Может человек выздороветь или нет в бане – вопрос, конечно, всегда спорный. Но, я вам скажу, что это далеко не единичные случаи посещения бань людьми, которым далеко за 90. Я встречал 97 лет, 95.
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