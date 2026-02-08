Прямой эфир

Новости по тегу #Баня

Белорусский «антивирус» – пользуются ли спросом сельские бани и насколько выгодно их содержать?
08 февраля 2026 17:20

Белорусский «антивирус» – пользуются ли спросом сельские бани и насколько выгодно их содержать?

Баня лечит здоровых людей! Пар-мастер рассказал о секретах оздоровления
03 февраля 2026 10:41

Баня лечит здоровых людей! Пар-мастер рассказал о секретах оздоровления

В Беларуси пройдёт первый семейный банный фестиваль. Рассказываем, почему стоит посетить это мероприятие
06 июня 2025 07:52

В Беларуси пройдёт первый семейный банный фестиваль. Рассказываем, почему стоит посетить это мероприятие

Профессионалы: алкоголь в бане употреблять нельзя, но есть альтернативы
20 сентября 2024 19:30

Профессионалы: алкоголь в бане употреблять нельзя, но есть альтернативы

Врач объяснил, почему нельзя пользоваться банным веником после другого человека
20 сентября 2024 19:15

Врач объяснил, почему нельзя пользоваться банным веником после другого человека

Собственная баня безопаснее общественной – мнение врача
20 сентября 2024 19:10

Собственная баня безопаснее общественной – мнение врача

Пар-мастеры рассказали, каких правил обязательно нужно придерживаться в бане
20 сентября 2024 17:20

Пар-мастеры рассказали, каких правил обязательно нужно придерживаться в бане

Какие заболевания опорно-двигательного аппарата можно лечить в бане? Узнали о пользе и противопоказаниях
05 апреля 2024 16:26

Какие заболевания опорно-двигательного аппарата можно лечить в бане? Узнали о пользе и противопоказаниях

Какой должна быть настоящая русская баня? Узнали у профессионального парильщика
07 апреля 2023 20:24

Какой должна быть настоящая русская баня? Узнали у профессионального парильщика

Почему после бани могут выпадать волосы? Ответил врач
31 марта 2023 17:08

Почему после бани могут выпадать волосы? Ответил врач

«Может вызвать осложнения». При каких заболеваниях нельзя ходить в баню?
05 октября 2022 13:46

«Может вызвать осложнения». При каких заболеваниях нельзя ходить в баню?

«Вместимость – 60 человек в сеанс». Когда в бане в Жодино закончат ремонт?
01 апреля 2022 14:34

«Вместимость – 60 человек в сеанс». Когда в бане в Жодино закончат ремонт?