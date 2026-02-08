Новости по тегу #Баня

В Беларуси до сих пор сохранилось и вовсе уникальное явление – это сельские бани. Кажется, ну, красоте же. Природа, деревня, банька на дровах – и все это удовольствие за 5 рублей. Настоящая идиллия, да еще считай, что даром.
«Задача – просто поддерживать свое здоровье. Вот в этом баня очень хорошо помогает».
С 6 по 8 июня в Беларуси пройдет первый семейный банный фестиваль «Лазня».
«Как врач я противник того, чтобы алкоголь принимать до, во время и после бани в течение часа».
Есть вероятность переноса инфекционных заболеваний: чесотка, герпес, гепатит А, гельминты.
Посещение собственной бани не несет опасности подхватить какое-то инфекционное заболевание.
Первое теплое прикосновение нежного мягкого пара дает человеку понимание, что здесь хорошо.
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