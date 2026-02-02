Откуда пошло название Кореличи? Рассказываем две популярные версии

Виват, Кореличи! Впервые об этом месте упоминается в летописи в 1395 году, когда крестоносцы сожгли дотла Кореличи, Мир и окрестности. А затем было нашествие крымских татар и оборона от шведов. Многочисленные войны несли с собой разрушения и оставляли одно пепелище. Но местечко возрождалось вновь и вновь. В разное время здесь заправляли князья литовские, Чарторийские, Радзивиллы, Витгенштейны, графы Путкамеры и Желтовские, рассказали в программе «Путевка BY».