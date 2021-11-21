«Сейчас мы в прямом смысле говорим на одном языке». Польские пограничники пытаются наладить диалог с Беларусью

Новости Беларуси. Польские пограничники заинтересованы в активизации двусторонних контактов, в основе которых лежит принцип конструктивного диалога. Такое заявление сделали представители Госпогранкомитета Беларуси, комментируя обстановку, которая складывается на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Савчик, СТВ:

Если переводить с дипломатического языка, то ситуация складывается так: пока Моравецкий в своем турне с пеной у рта доказывает, что Беларусь – коварный «тиран» со звериным оскалом, польские стражи граничные уже уяснили: так проблема не рассосется. Беженцы будут пытаться перейти границу. Поэтому из-за колючей проволоки все чаще доносятся здравые предложения к нашим пограничникам: коллеги, давайте договариваться. То есть пока политики не могут умерить пыл, сами люди в погонах пытаются наладить диалог. Польские силовики активно выходят на белорусских коллег на разных уровнях – от командиров застав до командиров отрядов – и предлагают пути выхода из кризиса. А мы только за. Ведь всегда же говорили, что готовы выстраивать нормальные отношения. Антон Бычковский: польские пограничники заинтересованы в активизации двусторонних контактов. Читайте здесь.

На брестском направлении та же история. Если раньше обменивались информацией, теперь все больше предпосылок для конструктивного взаимодействия. Польские коллеги сами проявляют инициативу в решении накопившихся за время противостояния вопросов.

Сергей Козловский, начальник оперативно-ситуационного центра Брестской пограничной группы:

Буквально вчера вечером по инициативе польской стороны мы обменялись информацией по ситуации с очередями вблизи пункта пропуска «Козловичи – Кукурыки». Польские пограничники предложили увеличить количество машин, запускаемых на их территорию. Также стали поступать сведения о применении авиации Пограничной стражей Польши. Несмотря на непростую ситуацию на ряде участков границы, сложностей во взаимопонимании не возникает. Если раньше вести диалог в чем-то было затруднительно, то сейчас мы в прямом смысле говорим на одном языке. Общение происходит на русском.