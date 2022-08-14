«Не смогли предложить ничего вразумительного». Какое поручение Президента не выполнили 84 района страны?

Новости Беларуси. Куда движутся белорусские регионы и как скорректировать направление, если зашли не туда? Путь развития наших областей вновь обсуждали на неделе. В Миорах во время рабочей поездки Президент напомнил местным управленцам, что пора искать экономические жемчужины в каждом районе, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Визит в Миоры касался конкретного решения о судьбе металлопрокатного завода. Нашумевший инвестпроект-долгострой после полугодового простоя пришлось спасать государству. Но и до недавнего времени статус предприятия и его будущее висели в воздухе. Решение Александра Лукашенко: завод будет работать как государственная компания, выходить на полную мощность, укреплять кадровый потенциал.

Что касается инфраструктуры, Миоры в числе образцовых городов, обустроенных соразмерно заложенному промышленному потенциалу. Эта схема оправдана далеко не для всех. Потому Президент настаивает: развивать регионы нужно концептуально, по правилам поиска «сильной стороны».

«Пришел на завод – получай квартиру, ушел – до свидания». Лукашенко о том, кому предоставят арендное жилье. Читать здесь.

Правда, пока поручение разработать конкретные проекты на местах выполняется со скрипом.