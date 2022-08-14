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«Не смогли предложить ничего вразумительного». Какое поручение Президента не выполнили 84 района страны?

14 августа 2022 17:40
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Новости Беларуси. Куда движутся белорусские регионы и как скорректировать направление, если зашли не туда? Путь развития наших областей вновь обсуждали на неделе. В Миорах во время рабочей поездки Президент напомнил местным управленцам, что пора искать экономические жемчужины в каждом районе, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.  

«Не смогли предложить ничего вразумительного». Какое поручение Президента не выполнили 84 района страны?-1

Визит в Миоры касался конкретного решения о судьбе металлопрокатного завода. Нашумевший инвестпроект-долгострой после полугодового простоя пришлось спасать государству. Но и до недавнего времени статус предприятия и его будущее висели в воздухе. Решение Александра Лукашенко: завод будет работать как государственная компания, выходить на полную мощность, укреплять кадровый потенциал.

Что касается инфраструктуры, Миоры в числе образцовых городов, обустроенных соразмерно заложенному промышленному потенциалу. Эта схема оправдана далеко не для всех. Потому Президент настаивает: развивать регионы нужно концептуально, по правилам поиска «сильной стороны».  

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Правда, пока поручение разработать конкретные проекты на местах выполняется со скрипом.  

«Не смогли предложить ничего вразумительного». Какое поручение Президента не выполнили 84 района страны?-4

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:  
Вопрос, который поднимали в Миорах, это создание экспортоориентированных небольших производств в районах. 100-150 человек, может быть, меньше. Так вот, 84 района из 118 таких производств создавать не собираются. Районы и области должны быть озадачены созданием этих производств.  

«Не смогли предложить ничего вразумительного». Какое поручение Президента не выполнили 84 района страны?-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Что у нас с этим проектом, Роман Александрович?  

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:  
83, Василий Николаевич сказал 84. У меня 83 района из 118 действительно не смогли предложить ничего вразумительного, чтобы отвечало тем критериям, которые мы перед ними ставим.  

«Не смогли предложить ничего вразумительного». Какое поручение Президента не выполнили 84 района страны?-10

За решением текущих дел далеко не все районы оперативно нашли свою точку роста. Подбросить идеи готово правительство. Там уже составляют карту индустриализации. Так что остаться в стороне не получится ни у кого.  

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# Поручения президента Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Василий Герасимов # Роман Головченко # Фотофакт

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