«Не смогли предложить ничего вразумительного». Какое поручение Президента не выполнили 84 района страны?
Новости Беларуси. Куда движутся белорусские регионы и как скорректировать направление, если зашли не туда? Путь развития наших областей вновь обсуждали на неделе. В Миорах во время рабочей поездки Президент напомнил местным управленцам, что пора искать экономические жемчужины в каждом районе, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Визит в Миоры касался конкретного решения о судьбе металлопрокатного завода. Нашумевший инвестпроект-долгострой после полугодового простоя пришлось спасать государству. Но и до недавнего времени статус предприятия и его будущее висели в воздухе. Решение Александра Лукашенко: завод будет работать как государственная компания, выходить на полную мощность, укреплять кадровый потенциал.
Что касается инфраструктуры, Миоры в числе образцовых городов, обустроенных соразмерно заложенному промышленному потенциалу. Эта схема оправдана далеко не для всех. Потому Президент настаивает: развивать регионы нужно концептуально, по правилам поиска «сильной стороны».
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Правда, пока поручение разработать конкретные проекты на местах выполняется со скрипом.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Вопрос, который поднимали в Миорах, это создание экспортоориентированных небольших производств в районах. 100-150 человек, может быть, меньше. Так вот, 84 района из 118 таких производств создавать не собираются. Районы и области должны быть озадачены созданием этих производств.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Что у нас с этим проектом, Роман Александрович?
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
83, Василий Николаевич сказал 84. У меня 83 района из 118 действительно не смогли предложить ничего вразумительного, чтобы отвечало тем критериям, которые мы перед ними ставим.