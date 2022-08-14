Беларусь планирует достроить свой порт в России до конца 2022-го

Беларусь планирует обзавестись собственной портовой инфраструктурой до конца 2022 года. Проект и локация на неделе согласованы Президентом. Свой выход к морю нам откроет северо-запад России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Беларусь планирует обзавестись собственной портовой инфраструктурой до конца 2022 года. Проект и локация на неделе согласованы Президентом. Свой выход к морю нам откроет северо-запад России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Отечественные грузы не ждут на складах открытия белорусской гавани и уже сейчас активно переправляются через российские порты. Всего задействовано 9 площадок, причем по обоюдной договоренности тарифы на перевалку товаров Made in Belarus максимально выгодные. За полгода через российские порты прошло порядка 2 миллионов тонн наших грузов. Но Александр Лукашенко поручил правительству не расслабляться и использовать российские мощности активнее. Каждый квадратный метр в буквальном смысле. Тормозить нельзя и со строительством собственного порта.
Лукашенко: выпал хороший шанс создать собственную портовую инфраструктуру, Россия открыла для нас двери. Читать здесь.
Ольга Коршун:
«Быстро» – формулировка довольно смягченная. Если планы по строительству нашего порта до конца 2022 года будут выполнены, проект побьет все скоростные рекорды. Для сравнения, самый оперативно возведенный порт Санкт-Петербурга построили за 4 года. Что ж, санкционная логистика заставляет ускориться.
Ольга Коршун:
Кстати, о санкциях в морских просторах. Как известно, Литва и Латвия устроили нам настоящий экономический рэкет, под политическими предлогами заблокировав свои порты. Но почему-то эти страны забыли рассказать мировой общественности, что с 2013-го наш «Беларуськалий» является собственником 30 % акций клайпедского терминала сыпучих грузов. По факту Прибалтика занимается настоящим пиратством. И на него Беларусь будет отвечать зеркально, если наши юридические призывы к здравому смыслу будут проигнорированы. Это требование Александра Лукашенко.
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