Беларусь планирует достроить свой порт в России до конца 2022-го

Беларусь планирует обзавестись собственной портовой инфраструктурой до конца 2022 года. Проект и локация на неделе согласованы Президентом. Свой выход к морю нам откроет северо-запад России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Отечественные грузы не ждут на складах открытия белорусской гавани и уже сейчас активно переправляются через российские порты. Всего задействовано 9 площадок, причем по обоюдной договоренности тарифы на перевалку товаров Made in Belarus максимально выгодные. За полгода через российские порты прошло порядка 2 миллионов тонн наших грузов. Но Александр Лукашенко поручил правительству не расслабляться и использовать российские мощности активнее. Каждый квадратный метр в буквальном смысле. Тормозить нельзя и со строительством собственного порта. Лукашенко: выпал хороший шанс создать собственную портовую инфраструктуру, Россия открыла для нас двери. Читать здесь.