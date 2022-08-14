«Не нужно откладывать». Ведущая СТВ делится опытом, как без паники собрать детей в школу
Новости Беларуси. Дети, конечно, самое дорогое, что у нас есть. Но каждый родитель знает, что в период подготовки к новому учебному году очень хочется хотя бы немного сэкономить, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сборы в школу, а иногда и в детский сад, часто становятся ощутимой статьей расходов. Делимся лайфхаками, как снизить эти траты, даже если вы дотянули с покупкой до августа.
Ведущая СТВ Наталья Надольская рассказала о тонкостях и хитростях во время школьных сборов.
В этом вопросе главное не паниковать. Главное – равномерно распределить силы, как на марафоне. Спокойно ходим, все покупаем по списку. Не торопимся, выбираем, ищем. Потому что предложений много, можно купить тетрадь за 64 копейки, можно за 22. Мы купили за 22.
У экономического обозревателя СТВ задачка с тремя школьниками. Наталья Надольская собирает первоклашек Ульяну и Полину, в пятый – идет старший сын. В магазин многодетная мама отправляется с финансовой поддержкой.
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Светлана Белаш, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Размер помощи составляет 30 % бюджета прожиточного минимума, который действует в августе. Это 98 рублей 55 копеек. Помощь оказывается на каждого ребенка-школьника. В целом по республике предусмотрено оказать помощь 111 тысячам многодетных семей.
Как потратить семейный бюджет максимально эффективно, Наталья уже просчитала. Главное не замыкаться на одной торговой точке, походить и прицениться.
Наталья Надольская, экономический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Я могу сказать родителям, что не нужно откладывать все на последний месяц, на август или на последние пару недель. Потому что можно будет просто сойти с ума от объема тех покупок. И это и финансово будет затратно, и по времени тяжело. Мы покупаем все начиная с ранней весны. Многие могут сказать, что смысл покупать весной то, что ребенок наденет осенью, он же вырастет. Я могу вам сказать, что некоторые производители учли и этот момент. Например, для мальчиков брюки продают неподложенные внизу. В сентябре вы просто берете эти брюки, идете в ателье, и за один вечер вам их подгоняют по размеру. Это очень удобно.
Наталья Надольская:
Вы посмотрите, какой выбор. На любой бюджет можно собрать ребенка в школу. Вопрос в том, какие это будут вещи, какие это будут канцтовары, какого качества. Можно будет полностью все купить. От 300 до 1300 рублей – собрать мальчика в школу. Вы посмотрите, какая разбежка цифр. Это и очевидно, потому что можно купить брюки за 50 рублей, а можно за 150.
К школе готовы!
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