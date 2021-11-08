«Папа, возьми меня с собой». Политик рассказал, как смотрел с 12-летним сыном фильм о войне

Новости Беларуси. Геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны и после нее. Понесут ли наказание спустя 80 лет те, кто своими руками уничтожал целые деревни и ни в чем не повинных людей? Почему сегодня важно говорить об этом? В ток-шоу « По существу » акценты в этой теме расставят эксперты.

Игорь Гедич, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Естественно, в рамках Союзного государства могу сказать, что это наиболее близкий соратник, то государство, которое однозначно может согласиться с нами. Насколько мне известно, в России немножко раньше началась работа по геноциду, там они прошли чуть больше. Но я думаю, что в рамках Организации Договора о коллективной безопасности это может быть значительно расширено, эти вопросы нужно обсуждать и на Парламентской Ассамблее ОДКБ, и на других международных уровнях.

Кирилл Казаков:

На площадку ООН, я думаю, тоже надо выносить.

Игорь Гедич:

Это будет следующий этап. Во всяком случае те союзные страны, в которых идеология схожа, во многом мы воспитаны на одних примерах, с этого нужно начинать и выходить на международный уровень. Я хочу еще заострить внимание на том, что мы не должны забывать о тех подрастающих поколениях, которые смотрят на нас, что мы делаем и как мы ведем себя. Я хочу привести пример: вы все поколение Х здесь, знаете. Был такой фильм замечательный на «Беларусьфильме» – «Иди и смотри».

Кирилл Казаков:

Тяжелый фильм.

Игорь Гедич:

Он в 1985 году был создан Климовым, сценарий писал Алесь Адамович. В 1986 году этот фильм собрал 30 миллионов зрителей, он в Советском Союзе находился на шестом месте.

Я могу рассказать на примере своей семьи. Моему сыну было 12 лет в прошлом году, я ему предложил посмотреть фильм «Иди и смотри» вместе со мной, потому что, наверное, в 12 лет еще не все понятно. Мы посмотрели, какие-то вещи мне приходилось ему рассказывать, пояснять: почему мальчик поседел за два дня, почему не совершил суицид, потому что посчитал, что якобы он виноват в смерти своей семьи и так далее (Помните, когда в лесу эта ситуация). Помните, как издевались, как сжигали людей. Это очень жестко. Мне как человеку взрослому, который смотрел несколько раз, это вызывало мурашки. Но когда мы показываем такие проекты, например, молодым людям, это намного их переворачивает. Наверное, мой сын после просмотра этого фильма – через несколько дней я уезжал в Шауличи (Волковысский район), это почти Хатынь Гродненской области, он сказал: «Папа, возьми меня с собой». Мне было очень приятно. Вот такие вещи нам нужно показывать, пропагандировать и создавать новые. И то, что вы сегодня делаете в этой студии, это разговор об этом. Видеоряд, который вы показываете, это разговор о том больном, которое реально существует в душе каждого белоруса, каждого человека бывшего Советского Союза.