Суперфинал «Локоволей-2025»! В Минске определяют сильнейших команды России, Беларуси и Кореи

Минск впервые стал центром финальных разборок «Локоволей», в котором принимают участие сильнейшие команды уже как 15 лет. В прошлом сезоне наши девушки под руководством Геннадия Александровича смогли поднять главный трофей над головой, и благодаря этой победе в этом году Суперфинал пожаловал в нашу столицу.

Минск принимает Суперфинал международного первенства по волейболу «Локоволей», за награды ведут борьбу 16 команд из России, Беларуси и Кореи, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

Мы уже считаемся своими. В этом году предложили нам провести. В «Уручье» настоящий праздник. Детям всем нравится: подарки, накал страстей.

Беларусь и Корея представлены национальными сборными до 18 лет. Всего 16 дружин, по 8 у парней и девушек. Два лидера квартетов выходят в главный старт, который пройдет на центральной площадке Дворца спорта «Уручье». Пока ребята набирают очки, основной зал преображается.