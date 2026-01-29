Суперфинал «Локоволей-2025»! В Минске определяют сильнейших команды России, Беларуси и Кореи
Минск принимает Суперфинал международного первенства по волейболу «Локоволей», за награды ведут борьбу 16 команд из России, Беларуси и Кореи, рассказали в программе «СТВ-Спорт».
Продолжит Юлия Силипицкая.
Минск впервые стал центром финальных разборок «Локоволей», в котором принимают участие сильнейшие команды уже как 15 лет. В прошлом сезоне наши девушки под руководством Геннадия Александровича смогли поднять главный трофей над головой, и благодаря этой победе в этом году Суперфинал пожаловал в нашу столицу.
Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:
Мы уже считаемся своими. В этом году предложили нам провести. В «Уручье» настоящий праздник. Детям всем нравится: подарки, накал страстей.
Беларусь и Корея представлены национальными сборными до 18 лет. Всего 16 дружин, по 8 у парней и девушек. Два лидера квартетов выходят в главный старт, который пройдет на центральной площадке Дворца спорта «Уручье». Пока ребята набирают очки, основной зал преображается.
Иван Шамов, директор соревнований, генеральный менеджер ВК «Локомотив-Новосибирск»:
Большая связь, дружба между нашими федерациями волейбола. Все замечательно, очень уютно. Как мы уже говорим в нашем оргкомитете, все по-домашнему. Действительно белорусская земля отличается особой гостеприимностью. Для нас это приятно, мы всегда это ценим. Это хороший, значимый шаг для нашего турнира с целью расширения границ территориальных, укрепления дружеских связей и, конечно, развития нашего большого любимого вида спорта – волейбола.
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