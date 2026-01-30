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В аргентинской Патагонии лесные пожары уничтожили более 30 тыс. гектаров природной территории

30 января 2026 06:36
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В аргентинской Патагонии лесные пожары вышли из-под контроля. Огнем уже уничтожено более 30 тысяч гектаров природной территории. По некоторым оценкам, это сопоставимо с масштабами потерь за последние десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аргентинской Патагонии лесные пожары уничтожили более 30 тыс. гектаров природной территории-2

Стихия заставляет эвакуировать тысячи людей и угрожает уникальным заповедникам. С ней сражаются сотни пожарных, но ситуация остается критической. Сочетание ураганного ветра, аномальной жары и сильнейшей засухи, превращает леса в пороховую бочку. Шокирует и версия следствия. Часть пожаров могла быть умышленно устроена поджигателями.

# Пожар

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