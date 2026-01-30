В аргентинской Патагонии лесные пожары уничтожили более 30 тыс. гектаров природной территории

В аргентинской Патагонии лесные пожары вышли из-под контроля. Огнем уже уничтожено более 30 тысяч гектаров природной территории. По некоторым оценкам, это сопоставимо с масштабами потерь за последние десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.