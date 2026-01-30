«Правила соблюдаем – жизнь сохраняем!» ГАИ проведёт единый день безопасности дорожного движения

«Правила соблюдаем – жизнь сохраняем!» Такой девиз выбран Госавтоинспекцией Беларуси для первого в 2026 году единого дня безопасности дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учитывая погодные риски, водителям и пешеходам нужно быть как никогда внимательными и осторожными. Об этом и напомнят сотрудники ГАИ, которых 30 января можно будет встретить не только при патрулировании улиц и дорог.