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«Правила соблюдаем – жизнь сохраняем!» ГАИ проведёт единый день безопасности дорожного движения

30 января 2026 06:39
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«Правила соблюдаем – жизнь сохраняем!» Такой девиз выбран Госавтоинспекцией Беларуси для первого в 2026 году единого дня безопасности дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Правила соблюдаем – жизнь сохраняем!» ГАИ проведёт единый день безопасности дорожного движения-2

Учитывая погодные риски, водителям и пешеходам нужно быть как никогда внимательными и осторожными. Об этом и напомнят сотрудники ГАИ, которых 30 января можно будет встретить не только при патрулировании улиц и дорог.

«Правила соблюдаем – жизнь сохраняем!» ГАИ проведёт единый день безопасности дорожного движения-4

Анна Банадык, официальный представитель главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Сотрудники ГАИ по всей стране проведут встречи в трудовых коллективах и учреждениях образования. Напомнят всем участникам дорожного движения об их правах и обязанностях, о последствиях безрассудного поведения и несоблюдения правил, ответственности за различные нарушения в сфере дорожной безопасности.

В ДТП в Беларуси за текущий месяц погибли 14 человек, 132 получили травмы. Большинство аварий произошли при сложных погодных условиях. Напомним, что на сегодня, 30 января, из-за гололеда и гололедицы в стране вновь объявлен оранжевый уровень опасности.

# Правила дорожного движения # ГАИ

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