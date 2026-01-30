В Нью-Йорке неизвестный протаранил на автомобиле еврейский религиозный центр

Чрезвычайное происшествие в США. В центре Нью-Йорка неизвестный протаранил на автомобиле крупный еврейский религиозный центр. Он несколько раз врезался в дверь здания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водителя задержали. При обыске его автомобиля саперы не нашли взрывчатых веществ. Свой поступок мужчина объяснил тем, что его машину, якобы занесло на скользкой дороге и он не справился с управлением. Сейчас следователи выясняют личность злоумышленника и его мотивы. Сам инцидент расследуется как преступление на почве ненависти. В результате ЧП жертв и пострадавших нет.