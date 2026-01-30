Защита граждан и профилактика правонарушений. В Клецком районе проходит комплекс мероприятий, направленных на снижение преступности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание уделяется предупреждению тяжких преступлений, в том числе домашнего насилия. Сотрудники правоохранительных органов проводят работу с гражданами, посещая семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Безработные, страдающие алкогольной зависимостью, направляются в лечебно-трудовой профилакторий.

Сергей Масько, заместитель начальника Клецкого РОВД:

В отношении лиц, для которых имеются основания по направлению изоляции в ЛТП, принимаются меры по своевременному вынесению официальных предупреждений, а также принятие мер по проведению медицинской комиссии, ну и после получения соответствующих заключений направление материала в суд для решения вопроса о направлении лечебно-трудовой профилакторий. В частности, на территории Клецкого района за текущий период изолировано уже в январе месяце три гражданина, которые нигде не работают, вели асоциальный образ жизни.

Работа ведется по ранее утвержденному комплексному плану по борьбе с преступностью и коррупцией. Он делает работу правоохранителей еще более эффективной.