Литва закупает системы мостоукладчиков для танков и тяжёлой техники

Литва готовит свою армию к ведению активных боевых действий. Об этом говорит характер закупок военной техники. Как сообщили в Министерстве обороны, Вильнюс приобретет у Германии системы мостоукладчиков для танков, бронемашин и грузовиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшие дни будет подписан контракт на сумму более 200 миллионов евро, который помимо всего прочего включает поставку запчастей, курсы обучения операторов и механиков. Особенность новой техники в том, что она позволяет менее чем за 6 минут прокладывать мосты через непроходимые для военной техники препятствия шириной до 25 метров.

Робертас Каунас, министр обороны Литвы:

Мостоукладчики Leguan значительно повысят мобильность и тактическую гибкость литовской армии на поле боя. При необходимости бронетехника сможет быстро преодолевать природные и искусственные препятствия, что критически важно в современных военных действиях. Это приобретение укрепляет обороноспособность как Литвы, так и всего восточного фланга НАТО.

Это не первый крупный военный контракт в нынешнем году. Ранее достигнута договоренность о покупке Литвой ракет к системам ПВО малой дальности и более 100 боевых машин пехоты у Швеции. Цена вопроса – 320 миллионов евро.