«Отзывы очень положительные». Чем гомельский комбайн не уступает импортному?
Новости Беларуси. Плодоовощной запас в хранилищах страны, технологическая дисциплина в аграрной сфере, строительство доступного арендного жилья. Эти и другие темы звучали 18 августа в Гродненской области, куда Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Сейчас импортную технику не прячут. Успешное хозяйство может себе позволить купить такие агрегаты. Главное – знать для чего.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
На сегодняшний момент GS2124 по надежности – отзывы очень положительные. И тех, кто работал на Lexion, и тех, кто на John Deere, гомельский – достойный комбайн.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К нему надо такая жатка.
Владимир Караник:
Ну, да. Возможно, на первом этапе и не 12.
Александр Лукашенко:
Сколько, 12 метров?
Похоже, конструкторов «Гомсельмаша» ждет новый интеллектуальный квест. Лидские конструкторы его прошли, но не весь.
– Сколько процентов вашего?
– Здесь – 97.
– Не надо, здесь – 84.
Честно поступил частный разработчик. Все чужое в черном цвете – словно черная метка импортозамещения. Но есть и сугубо красно-зеленая техника. С госсектором не конкурируют. Выполняют эксклюзивные заказы.
Геннадий Гецольд, директор частного производства:
Санкции, конечно, повлияли, но на данном этапе, если не будет каких-то новых пакетов санкций, если не будет чего-то еще, я считаю, мы даже получили большое конкурентное преимущество, потому что иностранные компании не могут поставить запчасти, не могут поставить компоненты, технику, сроки удлиняются и так далее. И нам это дает хорошую чистоту рынка.
Евгений Пустовой:
Вы готовы заместить иностранцев?
Геннадий Гецольд:
Ну, мы стараемся, мы даже не успеваем иногда.
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