«Отзывы очень положительные». Чем гомельский комбайн не уступает импортному?

Новости Беларуси. Плодоовощной запас в хранилищах страны, технологическая дисциплина в аграрной сфере, строительство доступного арендного жилья. Эти и другие темы звучали 18 августа в Гродненской области, куда Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Сейчас импортную технику не прячут. Успешное хозяйство может себе позволить купить такие агрегаты. Главное – знать для чего.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

На сегодняшний момент GS2124 по надежности – отзывы очень положительные. И тех, кто работал на Lexion, и тех, кто на John Deere, гомельский – достойный комбайн. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К нему надо такая жатка. Владимир Караник:

Ну, да. Возможно, на первом этапе и не 12. Александр Лукашенко:

Сколько, 12 метров?

Похоже, конструкторов «Гомсельмаша» ждет новый интеллектуальный квест. Лидские конструкторы его прошли, но не весь.

– Сколько процентов вашего?

– Здесь – 97.

– Не надо, здесь – 84.