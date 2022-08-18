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«Должны быть рекорды». В Бресте стартовали чемпионаты мира по пожарно-спасательному спорту

18 августа 2022 18:37
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Новости Беларуси. В Бресте 18 августа стартовали чемпионаты мира по пожарно-спасательному спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В соревнованиях принимают участие сборные нескольких стран – Беларуси, России, Казахстана и Словакии. Также ожидается прибытие представителей Индии.

«Должны быть рекорды». В Бресте стартовали чемпионаты мира по пожарно-спасательному спорту-1

В первый день участникам необходимо было подняться по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни. Чемпионов мира определили в финальных забегах в трех возрастных категориях. Победителей от призеров отделяли секунды.

«Должны быть рекорды». В Бресте стартовали чемпионаты мира по пожарно-спасательному спорту-4

Полина Кушнеренко, участница соревнований:
Впечатления очень масштабные, потому что мы бежали в своей стране Республике Беларусь. Здесь много поддержки. Это так приятно на самом деле, что многие пришли в 10 утра в такую жару, стоят и действительно наблюдают за нашими забегами.

«Должны быть рекорды». В Бресте стартовали чемпионаты мира по пожарно-спасательному спорту-7

Даурен Данаев, главный судья соревнований:
Видно, что команды готовились. Может быть, дождемся рекордов. Должны быть рекорды. Все-таки многоборье – четыре вида соревнований. Только начало, мы всегда ждем рекорды. Кто-то установит личный рекорд своей республики, кто-то рекорды установит мировые.

«Должны быть рекорды». В Бресте стартовали чемпионаты мира по пожарно-спасательному спорту-10

Соревнования будут проходить на протяжении трех дней, в течение которых командам предстоит преодолеть стометровку с препятствиями, пожарную эстафету и боевое развертывание. Церемония закрытия состоится уже 21 августа.

# МЧС # общество # Даурен Данаев # Полина Кушнеренко # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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