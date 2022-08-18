«Должны быть рекорды». В Бресте стартовали чемпионаты мира по пожарно-спасательному спорту

Новости Беларуси. В Бресте 18 августа стартовали чемпионаты мира по пожарно-спасательному спорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В соревнованиях принимают участие сборные нескольких стран – Беларуси, России, Казахстана и Словакии. Также ожидается прибытие представителей Индии.

В первый день участникам необходимо было подняться по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни. Чемпионов мира определили в финальных забегах в трех возрастных категориях. Победителей от призеров отделяли секунды.

Полина Кушнеренко, участница соревнований:

Впечатления очень масштабные, потому что мы бежали в своей стране – Республике Беларусь. Здесь много поддержки. Это так приятно на самом деле, что многие пришли в 10 утра в такую жару, стоят и действительно наблюдают за нашими забегами.

Даурен Данаев, главный судья соревнований:

Видно, что команды готовились. Может быть, дождемся рекордов. Должны быть рекорды. Все-таки многоборье – четыре вида соревнований. Только начало, мы всегда ждем рекорды. Кто-то установит личный рекорд своей республики, кто-то рекорды установит мировые.