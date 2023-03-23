Нужно ли в Беларуси запретить вейпы для детей? Мнение Юрия Тереха

Григорий Азаренок, СТВ: Детей надо спасать сегодня. Это заявил премьер Мишустин. Рассмотрим и сформулируем позицию, поддержим предложения о запрете в России вейпов. Как ты относишься к этой инициативе? Олег Сергеевич Гайдукевич сказал, что тоже будет добиваться в парламенте запрета этой темы. Детей надо спасать.

Проект « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте, разгром врага и мировую поддержку Беларуси. В гостях публицист Юрий Терех и блогер, спортсмен Тамир Шейх.

Юрий Терех, публицист:

Запрет вейпов для детей?

Григорий Азаренок:

Вообще в принципе, тут надо разобраться, как это все формулируется, но как вообще ты относишься к этой теме?

Юрий Терех:

Все эти вещи надо детям предельно ограничивать. У нас и так сколько боролись с наркотиками, так и тут. Детям все это интересно, конечно, надо максимально ограничивать возможность детей пробовать то, что им пока еще не надо. Стал совершеннолетним, вперед, пробуй, что тебе хочется, ты взрослый и сам за себя решаешь. Но пока ребенок в школе, это ответственность взрослых, смотреть, чтобы ничего с ним плохого не происходило. То же самое с этими вейпами. Вырос – на здоровье. А то, что рассказывают, что есть безникотиновые, это приучат ребенка к курению еще со школы.

Григорий Азаренок:

А я уже сколько видел в автобусах, в метро начинают дымить.

Юрий Терех:

Привычка вырабатывается. Это не никотин, вдыхает приятный аромат, у него уже есть привычка, потом он начинает курить. И с этим бороться надо.