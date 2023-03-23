Новости Беларуси. Увековечить имена героев и погибших от рук нацистов жителей Беларуси. В Брестской крепости начал раскопки 52-й отдельный специализированный поисковый батальон Министерства обороны Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже найдены костные останки и личные вещи – все детали станут известны после тщательного изучения и экспертизы.

Работы ведутся на оборонительном валу Волынского укрепления вблизи Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря. Приступить к раскопкам решили после обращения одного из неравнодушных жителей Бреста, который заявил о якобы найденных человеческих останках. Это уже не первое обследование этой части крепостного сооружения – раскопки велись несколько лет назад, но тогда поиск ничего не дал.

Олег Коновалов, в оенный к омиссар Брестской о бласти: Второй день здесь ребята работают, более тщательно, как говорится, более досконально изучают всю территорию объекта. И на сегодня пока явных признаков человеческих останков здесь не выявлено.

Сергей Мырза, командир 1-й специализированной роты 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Беларуси:

На данный момент обнаружены некоторые находки сопутствующие полевые – это пуговица, монета 1811 года, очень много фрагментов глиняных черепков, очень много фрагментов костных останков животного, как мы предполагаем, происхождения. В дальнейшем эти останки будут переданы экспертам.

Военнослужащие пока находят артефакты мирного времени, раскопки продолжатся до 31 марта. В Брестской крепости 52-й отдельный специализированный поисковый батальон работает с периодичностью 5 лет. Последние найденные человеческие останки обнаружили в 2019 году.