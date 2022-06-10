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«Я не вижу штампа в паспорте». О чём могут рассказать линии на руке?

10 июня 2022 18:57
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Красивый, богатый, успешный, заботливый. Практически каждая женщина мечтает встретить своего принца. О том, существуют ли идеальные мужчины и как построить успешные отношения партнером, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
Я знаю, что по линиям на руке можно узнать.  

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:  
Не только по звездам можно ориентироваться. Правильно, Сергей?  

«Я не вижу штампа в паспорте». О чём могут рассказать линии на руке?-1

Сергей Савоськин, хиролог, физиогномист:  
Про звезды не скажу ничего.  

Алеся Лакина:  
Сергей, расскажите мне. Можно показать мою ручку?  

Сергей Савоськин:  
Давайте.  

«Я не вижу штампа в паспорте». О чём могут рассказать линии на руке?-4

Алеся Лакина:  
Какую надо – левую, правую.  

Сергей Савоськин:  
Обе давайте.  

Алеся Лакина:  
Только не пугайте меня, пожалуйста. Скажите правду, я переживу.  

«Я не вижу штампа в паспорте». О чём могут рассказать линии на руке?-7

Сергей Савоськин:  
Я могу начать с очень простых вещей, чтобы легче было въехать. Обратите внимание: на левой руке так называемая линия сердца – видите, сколько переживаний – островов? Их даже видно легко невооруженным глазом.  

Алеся Лакина:  
Разочарования?  

Сергей Савоськин:  
Да. На правой она стала покрепче, но поскупее. Левая длиннющая – это очень много эмоций. Правая покороче линия сердца – значит, многие эмоции научились поджимать, держать в себе, скажем так. Это далеко не идеальная линия сердца, конечно. Раз на правой получше, то вы движетесь в сторону более качественных отношений эмоционально. Мы сейчас именно с точки зрения эмоций говорим. Поэтому вы можете отслеживать свою тенденцию. Кстати, у вас, по-моему, петлевой профиль. Петли везде на подушечках пальцев.  

«Я не вижу штампа в паспорте». О чём могут рассказать линии на руке?-10

Алеся Лакина:  
Это что значит?  

Сергей Савоськин:  
Необходимо, чтобы работа была связана с людьми, потому что вам нужно эмоции развивать. То есть любая работа, где вы разруливаете эмоциональный неадекват, когда какие-то трудности.  

Алеся Лакина:  
Я на своем месте.  

Сергей Савоськин:  
Я же не знал, что вы тут делаете. Может, вы для красоты стоите.  

«Я не вижу штампа в паспорте». О чём могут рассказать линии на руке?-13

Алеся Лакина:  
Вы скажите, замуж я выйду?  

Сергей Савоськин:  
Это я без понятия.  

Алеся Лакина:  
Ну скажите.  

Сергей Савоськин:  
Я не знаю, выйдете вы замуж или нет. Это на самом деле вопрос такой ставится.  

Алеся Лакина:  
Я уже была, если что.  

«Я не вижу штампа в паспорте». О чём могут рассказать линии на руке?-16

Сергей Савоськин:  
Я не вижу штампа в паспорте, в том то и дело. Вопрос этот очень серьезен. Но я скажу, что тенденция у вас хорошая. Укрепить линию головы себе, потому что линия головы показывает, как вы в социуме работаете. Вам надо работать в социуме – как можно больше с людьми, разруливать всякий социальный неадекват. Особенно внутри коллектива следует быть. Скажем так, неадекватные, незрелые люди – это ваши союзники. Они вам помогают себя выразить правильно. Если вы это сделаете, у вас замуж будет нормальный.  

Алеся Лакина:  
Прекрасно, если я это сделаю. Есть к чему стремиться.  

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# Необычное # общество # Алеся Лакина # Татьяна Савчик # Сергей Савоськин # Фотофакт

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