«Я не вижу штампа в паспорте». О чём могут рассказать линии на руке?
Красивый, богатый, успешный, заботливый. Практически каждая женщина мечтает встретить своего принца. О том, существуют ли идеальные мужчины и как построить успешные отношения партнером, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что по линиям на руке можно узнать.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Не только по звездам можно ориентироваться. Правильно, Сергей?
Сергей Савоськин, хиролог, физиогномист:
Про звезды не скажу ничего.
Алеся Лакина:
Сергей, расскажите мне. Можно показать мою ручку?
Сергей Савоськин:
Давайте.
Алеся Лакина:
Какую надо – левую, правую.
Сергей Савоськин:
Обе давайте.
Алеся Лакина:
Только не пугайте меня, пожалуйста. Скажите правду, я переживу.
Сергей Савоськин:
Я могу начать с очень простых вещей, чтобы легче было въехать. Обратите внимание: на левой руке так называемая линия сердца – видите, сколько переживаний – островов? Их даже видно легко невооруженным глазом.
Алеся Лакина:
Разочарования?
Сергей Савоськин:
Да. На правой она стала покрепче, но поскупее. Левая длиннющая – это очень много эмоций. Правая покороче линия сердца – значит, многие эмоции научились поджимать, держать в себе, скажем так. Это далеко не идеальная линия сердца, конечно. Раз на правой получше, то вы движетесь в сторону более качественных отношений эмоционально. Мы сейчас именно с точки зрения эмоций говорим. Поэтому вы можете отслеживать свою тенденцию. Кстати, у вас, по-моему, петлевой профиль. Петли везде на подушечках пальцев.
Алеся Лакина:
Это что значит?
Сергей Савоськин:
Необходимо, чтобы работа была связана с людьми, потому что вам нужно эмоции развивать. То есть любая работа, где вы разруливаете эмоциональный неадекват, когда какие-то трудности.
Алеся Лакина:
Я на своем месте.
Сергей Савоськин:
Я же не знал, что вы тут делаете. Может, вы для красоты стоите.
Алеся Лакина:
Вы скажите, замуж я выйду?
Сергей Савоськин:
Это я без понятия.
Алеся Лакина:
Ну скажите.
Сергей Савоськин:
Я не знаю, выйдете вы замуж или нет. Это на самом деле вопрос такой ставится.
Алеся Лакина:
Я уже была, если что.
Сергей Савоськин:
Я не вижу штампа в паспорте, в том то и дело. Вопрос этот очень серьезен. Но я скажу, что тенденция у вас хорошая. Укрепить линию головы себе, потому что линия головы показывает, как вы в социуме работаете. Вам надо работать в социуме – как можно больше с людьми, разруливать всякий социальный неадекват. Особенно внутри коллектива следует быть. Скажем так, неадекватные, незрелые люди – это ваши союзники. Они вам помогают себя выразить правильно. Если вы это сделаете, у вас замуж будет нормальный.
Алеся Лакина:
Прекрасно, если я это сделаю. Есть к чему стремиться.
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