«Я не вижу штампа в паспорте». О чём могут рассказать линии на руке?

Красивый, богатый, успешный, заботливый. Практически каждая женщина мечтает встретить своего принца. О том, существуют ли идеальные мужчины и как построить успешные отношения партнером, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что по линиям на руке можно узнать. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Не только по звездам можно ориентироваться. Правильно, Сергей?

Сергей Савоськин, хиролог, физиогномист:

Про звезды не скажу ничего. Алеся Лакина:

Сергей, расскажите мне. Можно показать мою ручку? Сергей Савоськин:

Давайте.

Алеся Лакина:

Какую надо – левую, правую. Сергей Савоськин:

Обе давайте. Алеся Лакина:

Только не пугайте меня, пожалуйста. Скажите правду, я переживу.

Сергей Савоськин:

Я могу начать с очень простых вещей, чтобы легче было въехать. Обратите внимание: на левой руке так называемая линия сердца – видите, сколько переживаний – островов? Их даже видно легко невооруженным глазом. Алеся Лакина:

Разочарования? Сергей Савоськин:

Да. На правой она стала покрепче, но поскупее. Левая длиннющая – это очень много эмоций. Правая покороче линия сердца – значит, многие эмоции научились поджимать, держать в себе, скажем так. Это далеко не идеальная линия сердца, конечно. Раз на правой получше, то вы движетесь в сторону более качественных отношений эмоционально. Мы сейчас именно с точки зрения эмоций говорим. Поэтому вы можете отслеживать свою тенденцию. Кстати, у вас, по-моему, петлевой профиль. Петли везде на подушечках пальцев.

Алеся Лакина:

Это что значит? Сергей Савоськин:

Необходимо, чтобы работа была связана с людьми, потому что вам нужно эмоции развивать. То есть любая работа, где вы разруливаете эмоциональный неадекват, когда какие-то трудности. Алеся Лакина:

Я на своем месте. Сергей Савоськин:

Я же не знал, что вы тут делаете. Может, вы для красоты стоите.

Алеся Лакина:

Вы скажите, замуж я выйду? Сергей Савоськин:

Это я без понятия. Алеся Лакина:

Ну скажите. Сергей Савоськин:

Я не знаю, выйдете вы замуж или нет. Это на самом деле вопрос такой ставится. Алеся Лакина:

Я уже была, если что.