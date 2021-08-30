«Отражает не только наши национальные интересы». Почему съезд ОДКБ важен в мировом масштабе?

Новости Беларуси. Афганский вопрос – одна из главных тем международной повестки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром 30 августа Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с лидерами ряда государств. Ситуация в Афганистане обсуждалась с президентами Таджикистана и России. Подробностями переговоров Александр Лукашенко поделился на встрече с главой дипмиссии Таджикистана. Наш Президент подчеркнул – важно выработать общую консолидированную позицию в отношении ситуации в Афганистане. Тему продолжит Ксения Худолей.

Аэропорт Кабула 30 августа вновь подвергся обстрелу. Очевидцы говорят о шести пролетевших ракетах. Пять из них сбили американские ПВО. Одна достигла цели. Ответственность за атаку на себя взяло «Исламское государство». Между тем количество погибших в результате авиаудара США в Кабуле выросло до 12 человек. Шесть из них дети. Напомним, последний срок вывода американских войск из страны истекает 31 августа. Это значит, что после пребывание американцев будет считаться оккупацией. Талибы уже объявили, что в этот день кабульский аэропорт полностью перейдет под их контроль. Такими тревожными новостями которую неделю полнятся инфоленты. И судя по всему, отголоски событий в Афганистане еще нескоро позволят расслабиться мировым политикам. Причем не только тем, кто добровольно ввязался в конфликтный диалог с Талибаном, но и тем, кто просто вынужден столкнуться с последствиями афганского переворота. Потоки беженцев, наркоторговля и террористические угрозы. Все это не может не беспокоить Беларусь и ее ближайших союзников. Потому утром 30 августа Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с лидерами ряда государств. Подробности переговоров стали известны на встрече Президента с главой дипмиссии Таджикистана.

Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:

Предложение главы государства отражает не только наши национальные интересы, но и национальные интересы наших союзников. Действия организаций ОДКБ, ШОС приводят к тому, что вырабатываются совместные взгляды, программы действий консолидированные. Что, конечно, незаменимо для оценки национальной безопасности во внешней среде. Если во внутренней среде 25 июля у нас вышел закон о суверенитете и защите конституционного строя, то эти действия формируют программы и варианты действий в сложных ситуациях мирового масштаба. Очевидно, что готовится к подобным встречам наш Президент основательно, 30 августа в кабинете посол Таджикистана Махмадшариф Хакдод. Александр Лукашенко попросил главу дипмиссии высказать свое видение ситуации в Центрально-Азиатском регионе. Ведь Таджикистан (а это южный рубеж ОДБК) исторически и географически чувствует афганскую ситуацию острее других. Лукашенко: непростая ситуация на Ближнем Востоке. Кто в этом виноват? Отчасти, может быть, и мы