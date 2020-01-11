Александр Лукашенко: белорусскому народу под силу преодолеть все трудности

Новости Беларуси. Белорусскому народу под силу преодолеть любые трудности. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном приеме по случаю старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведущей СТВ Юлии Шпилевской присвоили звание «Заслуженный артист Республики Беларусь»

Среди приглашенных те, кто каждый день своим трудом вносит достойный личный вклад в имидж и развитие Беларуси. В своей приветственной речи глава государства подчеркнул, что главное – не сбавлять скорость и не отклоняться от выбранного пути.