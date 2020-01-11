Александр Лукашенко: белорусскому народу под силу преодолеть все трудности

Новости Беларуси. Белорусскому народу под силу преодолеть любые трудности. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественном приеме по случаю старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Среди приглашенных те, кто каждый день своим трудом вносит достойный личный вклад в имидж и развитие Беларуси. В своей приветственной речи глава государства подчеркнул, что главное – не сбавлять скорость и не отклоняться от выбранного пути.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, что белорусскому народу под силу преодолеть все трудности. Главное – не сбавлять скорость и не отклоняться от выбранного нами пути. Нас много, но Беларусь у нас одна. И эта простая истина лежит в основе государственного суверенитета и независимости страны.
Дорогие друзья, еще вчера мы подводили итоги уходящего года, а сегодня уже 2020-й начинает разбег, погружая в водоворот событий, дел, фактов и мнений. Он будет по-своему особенным и станет таким, абсолютно таким, каким мы его с вами сделаем. Надо только, как и прежде, ценить и беречь то, что имеем, сохранять и развивать лучшее, разрабатывать и создавать самое передовое. В противном случае отстанем. А сплоченность, наша любовь к Родине многократно приумножат наши силы для новых достижений.