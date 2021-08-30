Только в БГУ для них выделено около 2000 мест. Как белорусские вузы встречают первокурсников?

Новости Беларуси. Белорусские вузы встречают студентов. В конце августа традиционно проходит заселение в общежития. Время хлопотное, особенно для первокурсников. В 2021 году только в БГУ для них выделено около 2 000 мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 августа первый день заселения. В 7-е общежитие первые новоселы прибыли с самого утра, чтобы занять очередь. Ковидные меры безопасности соблюдаются: студенты в масках и придерживаются дистанции. Процедура заселения простая, но не быстрая. Больше всего времени уходит именно на оформление бумаг. Далее по списку: медосмотр, визит к паспортисту для оформления временной регистрации в Минске, инструктаж по технике безопасности.

Алла Мелех, директор Студенческого городка БГУ: Что касается тех обучающихся, которые имеют право проживать в общежитии согласно закону, это у нас вне очереди, дальше есть первая очередь. В наших критериях это предоставление места в общежитии в целях социальной поддержки и поощрения нашим обучающимся. Это семьи, где мама или папа инвалиды, это неполные семьи, это семьи, в которых трое детей, также это отличники учебы и наши активисты.

Старшие курсы университетов получили ключи от комнат еще на прошлой неделе. Для заселения первокурсников по графику отведено два дня. Так что 31 августа общежития будут работать в том же режиме.

Всего у БГУ 9 общежитий на 8 000 мест. Перед началом этого учебного года во всех провели косметический ремонт. Над обновлением помещений трудились в том числе старшекурсники в рамках летнего трудового лагеря.