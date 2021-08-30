В Минской области завершается жатва. Где уже во всю готовятся к «Дажынкам»?

Новости Беларуси. В Минской области завершается жатва. Аграриям осталось убрать 4 % от всех площадей. Общий каравай составляет 1 миллион 625 тысяч тонн зерна, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тем временем в некоторых районах уже отмечают «Дажынкі» либо еще готовятся к главному празднику хлеборобов.

В Столбцовском районе «Дажынкі» пройдут в агрогородке Шашки. В этом районе труженики полей намолотили без малого 60 тысяч тонн зерна.

Подготовка к «Дажынкам» там на финише. Современный облик приобрели детский садик и врачебная амбулатория. В местной школе обновили стадион и беговые дорожки, появилась площадка с правилами дорожного движения. В сельском Доме культуры завершают ремонт фасада. Для местных жителей обустроили парк. Сделали тротуарные дорожки, разбили клумбы и газоны. А для ребят установили большую детскую площадку.

Татьяна Галушко, управляющая делами Шашковского сельисполкома: Принимали участие не только организации районные, расположенные на территории сельсовета, но и население. Мы с населением работали по благоустройству дворовых и придворовых территорий. Мы оказывали помощь в окосе или ремонте.

Сергей Шестель, председатель Столбцовского районного Совета депутатов:

Всего у нас, начиная с 2015 года, проведено семь таких праздников. Был составлен план мероприятий, который реализован в полном объеме. Финансовые средства были выделены из районного бюджета, а также местного хозяйства, районных, областных и республиканских организаций.

Гостей на праздник Шашки ждут 4 сентября. А в 2022 году Столбцовский район примет и областные «Дожинки». Подготовка уже идет.