Александр Лукашенко: на фоне дипломатических усилий талибов ряд стран уже склоняется к признанию движения
Новости Беларуси. 23 августа Александр Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом белорусский лидер заявил на внеочередном саммите альянса.
Сформулировать четкую единую позицию по афганскому вопросу Александр Лукашенко призвал коллег как можно оперативнее – уже к следующему саммиту в Душанбе, который пройдет в середине сентября. В том числе Президент Беларуси выступил за определение союзной точки зрения в связи с возможным признанием талибов в ряде стран.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На фоне дипломатических усилий талибов по установлению отношений с ключевыми мировыми и региональными игроками ряд стран уже склоняется к признанию движения. Для нашей организации важно четко понимать, насколько такие перспективы реальны и какова должна быть наша позиция в этом случае. В этом плане мы очень рассчитываем на то, что президент России, как всегда, вовремя проинформирует нас о своей позиции. Потому что Россия – это не просто один из ключевых игроков в этой проблеме. Это самый главный игрок, и от России будет очень многое зависеть. В союзе, естественно, с центральноазиатскими республиками.
В решении афганского вопроса должен быть задействован потенциал Шанхайской организации сотрудничества как одной из самых влиятельных структур в Азии. Члены ШОС практически все сосредоточены вокруг Афганистана, и там их глобальные интересы. По крайней мере, Китая и России, Индии, Пакистана.
Поэтому хорошо, что в Душанбе состоится и совещание Шанхайской организации сотрудничества. Следует усилить взаимодействие по линии ОДКБ и ШОС, используя для этого саммиты двух организаций, запланированные на 16-17 сентября в Душанбе. Возможно, проработав этот вопрос, мы выйдем на совместное заседание по проблематике афганского урегулирования. Захотят члены ШОС следовать в русле обсуждаемого вопроса сегодня – хорошо. Не захотят – мы свою позицию обозначим и предложим. А им уже решать. Думаю, что здесь мы можем очень серьезно продвинуться.
Хочу заверить всех вас: мы будем следовать согласованной общей позиции в рамках ОДКБ, другого не дано. Ни в коем случае нельзя пытаться отсидеться, что мы далеко. Не далеко. Наша планета небольшая и тесная, а мир обезумел. И неизвестно, что будет дальше. Поэтому президент Путин прав, что лучше солидаризироваться и действовать вместе. Тогда наш голос будет слышен и виден.