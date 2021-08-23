Александр Лукашенко: на фоне дипломатических усилий талибов ряд стран уже склоняется к признанию движения

Новости Беларуси. 23 августа Александр Лукашенко выступил за определение позиции ОДКБ в связи с возможным признанием талибов в ряде стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом белорусский лидер заявил на внеочередном саммите альянса. Сформулировать четкую единую позицию по афганскому вопросу Александр Лукашенко призвал коллег как можно оперативнее – уже к следующему саммиту в Душанбе, который пройдет в середине сентября. В том числе Президент Беларуси выступил за определение союзной точки зрения в связи с возможным признанием талибов в ряде стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На фоне дипломатических усилий талибов по установлению отношений с ключевыми мировыми и региональными игроками ряд стран уже склоняется к признанию движения. Для нашей организации важно четко понимать, насколько такие перспективы реальны и какова должна быть наша позиция в этом случае. В этом плане мы очень рассчитываем на то, что президент России, как всегда, вовремя проинформирует нас о своей позиции. Потому что Россия – это не просто один из ключевых игроков в этой проблеме. Это самый главный игрок, и от России будет очень многое зависеть. В союзе, естественно, с центральноазиатскими республиками. В решении афганского вопроса должен быть задействован потенциал Шанхайской организации сотрудничества как одной из самых влиятельных структур в Азии. Члены ШОС практически все сосредоточены вокруг Афганистана, и там их глобальные интересы. По крайней мере, Китая и России, Индии, Пакистана.