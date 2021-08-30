Одна из первых в СНГ очная встреча глав государств за долгое время. О чём будут говорить на съезде ОДКБ в Душанбе?

Новости Беларуси. Афганский вопрос – одна из главных тем международной повестки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром 30 августа Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с лидерами ряда государств. Ситуация в Афганистане обсуждалась с президентами Таджикистана и России. Подробностями переговоров Александр Лукашенко поделился на встрече с главой дипмиссии Таджикистана.

Глава дипмиссии выразил благодарность нашему Президенту за внимание к этой проблематике и осведомленность в вопросах безопасности не только на пространстве СНГ, но и во всем мире. Дипломат также поделился с журналистами подробностями подготовки к встрече в Душанбе.

Махмадшариф Хакдод, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси:

В связи с ситуацией, которая сейчас есть, одной из важных тем будет вопрос ситуации с Афганистаном. Обязательно и в рамках ОДКБ, и в рамках Шанхайской организации содружества. Поэтому это для Таджикистана честь принимать большую делегацию. И в обычном формате это, мы знаем, что в последние годы в основном в онлайн-режиме такие мероприятия. И одно из первых на пространстве СНГ заседание глав государств проводится в таком очном формате.

Читайте также:

Лукашенко: разговаривал с президентом Таджикистана про Афганистан. Очень много новой информации, которая в СМИ не слышна

Александр Лукашенко: если на афганской скрипке каждый будет играть по-своему, быть беде

Лукашенко: непростая ситуация на Ближнем Востоке. Кто в этом виноват? Отчасти, может быть, и мы