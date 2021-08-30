Лукашенко: разговаривал с президентом Таджикистана про Афганистан. Очень много новой информации, которая в СМИ не слышна

Новости Беларуси. Александр Лукашенко считает важным выработать общую консолидированную позицию в отношении ситуации в Афганистане. Об этом Президент заявил 30 августа на встрече с послом Таджикистана Махмадшарифом Хакдодом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Афганский вопрос – одна из главных тем международной повестки. Этим утром Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с лидерами ряда государств. Ситуация в Афганистане обсуждалась с президентами Таджикистана и России. Подробностями переговоров Александр Лукашенко поделился на встрече с главой дипмиссии Таджикистана.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Только что разговаривал с твоим президентом. Рассказывал о ситуации, которая складывается в Афганистане. Кстати, очень много новой информации, которая в средствах массовой информации не слышна и не видна. Очень серьезная и напряженная ситуация. Я ему очень благодарен за то, что он откровенно мне рассказал все, что там происходит. И насколько важно нам сегодня работать с Таджикистаном, другими республиками. Особенно с Таджикистаном. Границу надо укреплять, граница сложная. Она и в советские времена была сложной. Сейчас тем более. Все это легло на плечи таджикского народа, Таджикистана. Понятно, что людей – защитить границу – у вас достаточно. Нужны современные средства, вооружение. Также много-много вопросов, которые мы обсудили с ним, в том числе и выработка общей позиции, согласование ОДКБ, ШОС этой позиции по Афганистану. Все это мы положили на плечи Эмомали Шариповича во время встречи в Душанбе.
Вот и с Владимиром Владимировичем Путиным мы сегодня общались, я хочу еще поговорить с Мирзиеевым о ситуации в том регионе, чтобы иметь четкую картину перед заседанием ОДКБ. И все согласились с моим предложением провести консультации по линии ОДКБ – ШОС. Все будет в Душанбе – руководители будут там на месте. И нам важно было бы посмотреть, а какую позицию займет ШОС. Если позиция ШОС и ОДКБ будет консолидированной, то мы с этой ситуацией справимся.
События в Афганистане и их последствия – одна из главных тем предстоящих саммитов ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества. Встречи пройдут в середине сентября в Душанбе. В преддверии встреч Александр Лукашенко попросил посла высказать свое видение ситуации в Центрально-Азиатском регионе. Дипломат в свою очередь выразил благодарность нашему Президенту за внимание к этой проблематике и осведомленность в вопросах безопасности не только на пространстве СНГ, но и во всем мире.