Лукашенко: разговаривал с президентом Таджикистана про Афганистан. Очень много новой информации, которая в СМИ не слышна

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Только что разговаривал с твоим президентом. Рассказывал о ситуации, которая складывается в Афганистане. Кстати, очень много новой информации, которая в средствах массовой информации не слышна и не видна. Очень серьезная и напряженная ситуация. Я ему очень благодарен за то, что он откровенно мне рассказал все, что там происходит. И насколько важно нам сегодня работать с Таджикистаном, другими республиками. Особенно с Таджикистаном. Границу надо укреплять, граница сложная. Она и в советские времена была сложной. Сейчас тем более. Все это легло на плечи таджикского народа, Таджикистана. Понятно, что людей – защитить границу – у вас достаточно. Нужны современные средства, вооружение. Также много-много вопросов, которые мы обсудили с ним, в том числе и выработка общей позиции, согласование ОДКБ, ШОС этой позиции по Афганистану. Все это мы положили на плечи Эмомали Шариповича во время встречи в Душанбе.

Вот и с Владимиром Владимировичем Путиным мы сегодня общались, я хочу еще поговорить с Мирзиеевым о ситуации в том регионе, чтобы иметь четкую картину перед заседанием ОДКБ. И все согласились с моим предложением провести консультации по линии ОДКБ – ШОС. Все будет в Душанбе – руководители будут там на месте. И нам важно было бы посмотреть, а какую позицию займет ШОС. Если позиция ШОС и ОДКБ будет консолидированной, то мы с этой ситуацией справимся.