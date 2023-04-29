«Отодрала кусок ноги». Вот чем закончились детские шалости с собакой

Новости о нападениях домашних собак регулярно появляются в СМИ. Ежегодно в Беларуси фиксируют сотни случаев нападений животных на людей. В Бобруйске пес покусал девять человек, в Гродно пострадала семилетняя девочка, в Ивацевичах собаки загнали школьников на деревья. К сожалению, друзья человека не всегда бывают дружелюбными. О том, откуда берутся клыкастые агрессоры и как найти управу на неадекватных хозяев животных, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Диана Щурко, мама мальчика, которого покусала собака:

Как обычно, летом я отвожу ребенка в деревню к прабабушке. Прошлым летом у соседей появилась собака. Она была бездомная, они ее приютили. Видимо, собака в благодарность за то, что ей дали кров, еду, приютили ее, очень злостно защищала этот двор. Она просто выбегала со двора и набрасывалась на любого, кто едет на велосипеде, идет пешком. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Она охраняла свою территорию возможно. Диана Щурко:

Да. Однажды в один прекрасный день Дима со своим другом проходил мимо их двора. Они увидели эту собаку за забором и решили, видно, побаловаться. Его друг начал стрелять из водного пистолета по этой собаке. Собака начала злиться, конечно же, лаять. Они думают, что собака же за забором, она их не тронет, и пошли дальше. Собака побежала к калитке, у нее там был потайной ход под калиткой. Выскочила и побежала за ними. Они стали убегать, испугались. Сначала она укусила его друга. Потом догнала Диму и укусила его. Алеся Лакина:

Спровоцировали получается?

Диана Щурко:

Получается, да. Они думали, что собака за забором, можно немножко с ней… Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Насколько укус был серьезный? Вы обращались в больницу, как-то решали этот вопрос? Диана Щурко:

Штаны были не разодраны. Когда я уже увидела… Он сразу не сказал, что его укусила собака, побоялся говорить, потому что мама его, видимо, наругает. Он сказал, что просто поцарапал ногу: «Мама, посмотри я просто поцарапал ногу». Но правда вскрылась. Когда я узнала, естественно, мы сразу обработали рану. Там было не то что бы откушено – до мяса. Обработали рану. Поехали к местному фельдшеру, она рассказала, как обрабатывать рану. Сказала наблюдать три дня за собакой. Хотя мы уже были согласны ехать в больницу, делать уколы от бешенства, потому что собака неадекватна, раз кидается на всех. Он сказал: «Ждите три дня. Если с собакой что-то случится, она умрет…»