«Отодрала кусок ноги». Вот чем закончились детские шалости с собакой
Новости о нападениях домашних собак регулярно появляются в СМИ. Ежегодно в Беларуси фиксируют сотни случаев нападений животных на людей. В Бобруйске пес покусал девять человек, в Гродно пострадала семилетняя девочка, в Ивацевичах собаки загнали школьников на деревья. К сожалению, друзья человека не всегда бывают дружелюбными. О том, откуда берутся клыкастые агрессоры и как найти управу на неадекватных хозяев животных, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Диана Щурко, мама мальчика, которого покусала собака:
Как обычно, летом я отвожу ребенка в деревню к прабабушке. Прошлым летом у соседей появилась собака. Она была бездомная, они ее приютили. Видимо, собака в благодарность за то, что ей дали кров, еду, приютили ее, очень злостно защищала этот двор. Она просто выбегала со двора и набрасывалась на любого, кто едет на велосипеде, идет пешком.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Она охраняла свою территорию возможно.
Диана Щурко:
Да. Однажды в один прекрасный день Дима со своим другом проходил мимо их двора. Они увидели эту собаку за забором и решили, видно, побаловаться. Его друг начал стрелять из водного пистолета по этой собаке. Собака начала злиться, конечно же, лаять. Они думают, что собака же за забором, она их не тронет, и пошли дальше. Собака побежала к калитке, у нее там был потайной ход под калиткой. Выскочила и побежала за ними. Они стали убегать, испугались. Сначала она укусила его друга. Потом догнала Диму и укусила его.
Алеся Лакина:
Спровоцировали получается?
Диана Щурко:
Получается, да. Они думали, что собака за забором, можно немножко с ней…
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Насколько укус был серьезный? Вы обращались в больницу, как-то решали этот вопрос?
Диана Щурко:
Штаны были не разодраны. Когда я уже увидела… Он сразу не сказал, что его укусила собака, побоялся говорить, потому что мама его, видимо, наругает. Он сказал, что просто поцарапал ногу: «Мама, посмотри я просто поцарапал ногу». Но правда вскрылась. Когда я узнала, естественно, мы сразу обработали рану. Там было не то что бы откушено – до мяса. Обработали рану. Поехали к местному фельдшеру, она рассказала, как обрабатывать рану. Сказала наблюдать три дня за собакой. Хотя мы уже были согласны ехать в больницу, делать уколы от бешенства, потому что собака неадекватна, раз кидается на всех. Он сказал: «Ждите три дня. Если с собакой что-то случится, она умрет…»
Алеся Лакина:
По факту собака не на всех кидается, ее спровоцировали.
Диана Щурко:
Да. Мы обрабатывали ногу, ждали, наблюдали за собакой. Сказать, что мы наблюдали за собакой – это ничего не сказать. Можно сказать, там жили возле их двора, смотрели за каждым ее движением, как она себя чувствует. Собака жива по сей день.
Алеся Лакина:
Дима, ты помнишь этот случай?
Дмитрий Щурко, пострадал от нападения собаки:
Да.
Алеся Лакина:
Ты сильно испугался?
Дмитрий Щурко:
Когда меня укусила собака, я подумал то, что она укусила не настолько сильно. Но когда я посмотрел под штаны, я увидел то, что крови не было, она просто отодрала кусок ноги.
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