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«Чтобы это всё помнилось, не забывалось». Автопробег с участием техники «Ремавтодора» провели в Минске ко Дню Победы

29 апреля 2023 11:31
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Новости Беларуси. Необычную картину могли сегодня, 29 апреля, наблюдать жители Минска. По главным улицам столицы проехала колонна самой разнообразной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Чтобы это всё помнилось, не забывалось». Автопробег с участием техники «Ремавтодора» провели в Минске ко Дню Победы-1

Украшенные флагами поливомоечные, вакуумно-подметальные машины, самосвалы и даже установка для ремонта дорог – такой нестандартный автопробег в преддверии 9 Мая устроили сотрудники «Ремавтодора». Трудовой коллектив присоединился к патриотической акции «30 дней до Победы». Маршрут выстроили по самым оживленным улицам Фрунзенского района. А его финальной точкой стал мемориальный комплекс «Масюковщина». Участники автопробега возложили цветы к монументу и отдали дань памяти погибшим.  

«Чтобы это всё помнилось, не забывалось». Автопробег с участием техники «Ремавтодора» провели в Минске ко Дню Победы-4

Сергей Гоман, директор УП «Ремавтодор Фрунзенского района»:
Наше предприятие не первый раз участвует в такой акции. Остается 10 дней до Дня Победы, и наш коллектив решил поддержать эту акцию автомобильным пробегом, посетив мемориальный комплекс «Масюковщина». Хотим показать, весь наш коллектив, что мы поддерживаем преемственность поколений.  

«Чтобы это всё помнилось, не забывалось». Автопробег с участием техники «Ремавтодора» провели в Минске ко Дню Победы-7

Наталья Скокова, председатель профсоюзного комитета УП «Ремавтодор Фрунзенского района»:
Это сплочение коллектива в воспитании патриотизма. У нас очень много у кого родители, бабушки, дедушки – поколение, которое служило. Чтобы это все помнилось, не забывалось, мы стараемся все это поддерживать. Также мы в рамках этой акции запланировали посещение музея Великой Отечественной войны.  

На месте мемориала в годы немецкой оккупации действовал лагерь для военнопленных «Шталаг 352». За годы войны здесь погибли более 80 тысяч человек. Большинство имен до сих пор остаются неизвестными.  

# День Победы # общество # Сергей Гоман # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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