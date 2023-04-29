«Чтобы это всё помнилось, не забывалось». Автопробег с участием техники «Ремавтодора» провели в Минске ко Дню Победы

Новости Беларуси. Необычную картину могли сегодня, 29 апреля, наблюдать жители Минска. По главным улицам столицы проехала колонна самой разнообразной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украшенные флагами поливомоечные, вакуумно-подметальные машины, самосвалы и даже установка для ремонта дорог – такой нестандартный автопробег в преддверии 9 Мая устроили сотрудники «Ремавтодора». Трудовой коллектив присоединился к патриотической акции «30 дней до Победы». Маршрут выстроили по самым оживленным улицам Фрунзенского района. А его финальной точкой стал мемориальный комплекс «Масюковщина». Участники автопробега возложили цветы к монументу и отдали дань памяти погибшим.

Сергей Гоман, директор УП «Ремавтодор Фрунзенского района»: Наше предприятие не первый раз участвует в такой акции. Остается 10 дней до Дня Победы, и наш коллектив решил поддержать эту акцию автомобильным пробегом, посетив мемориальный комплекс «Масюковщина». Хотим показать, весь наш коллектив, что мы поддерживаем преемственность поколений.

Наталья Скокова, председатель профсоюзного комитета УП «Ремавтодор Фрунзенского района»:

Это сплочение коллектива в воспитании патриотизма. У нас очень много у кого родители, бабушки, дедушки – поколение, которое служило. Чтобы это все помнилось, не забывалось, мы стараемся все это поддерживать. Также мы в рамках этой акции запланировали посещение музея Великой Отечественной войны.

На месте мемориала в годы немецкой оккупации действовал лагерь для военнопленных «Шталаг 352». За годы войны здесь погибли более 80 тысяч человек. Большинство имен до сих пор остаются неизвестными.