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Более 100 легковушек ожидают въезда в ЕС перед польским пунктом пропуска

29 апреля 2023 11:32
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Новости Беларуси. Вереницы авто вновь выстроились на въезде в страны Евросоюза. Об этом сообщает Госпогранкомитет. Так, перед единственным функционирующим для легковушек польским пунктом пропуска «Тересполь» («Брест») в очередях простаивают около сотни легковушек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Более 100 легковушек ожидают въезда в ЕС перед польским пунктом пропуска-1

С начала недели контрольные службы сопредельной стороны пропускали не более 35 % транспорта от нормы. Европейские таможенники продолжают искусственно замедлять этот процесс. А в преддверии праздников ситуация может усугубиться. Что касается большегрузов, очереди из фур наблюдаются перед литовскими пунктами пропуска.  

# Очереди на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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