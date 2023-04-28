«Одно из самых главных правил». Что делать, если на вас напала собака?

Новости о нападениях домашних собак регулярно появляются в СМИ. Ежегодно в Беларуси фиксируют сотни случаев нападений животных на людей. В Бобруйске пес покусал девять человек, в Гродно пострадала семилетняя девочка, в Ивацевичах собаки загнали школьников на деревья. К сожалению, друзья человека не всегда бывают дружелюбными. О том, откуда берутся клыкастые агрессоры и как найти управу на неадекватных хозяев животных, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, на всех хоть раз в жизни нападала собака или пыталась напасть. Чаще всего с этим сталкиваются велосипедисты и те, кто ходит по каким-то малолюдным местам типа пустырей, где-то за гаражами. Что делать в такой ситуации, останавливаться, бросаться в собаку велосипедом, отмахиваться? Ольга, расскажите. Я слышала, что собака чувствует страх. Мне всегда папа говорил: «Главное, не бойся. Если ты внутри не будешь бояться, то собака тебя не тронет».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Я слышала, главное, не бежать.

Ольга Дедюля, инструктор по спортивной и бытовой дрессировке, судья IGP:

Когда мы боимся, наши движения меняются. То есть начиная от того, что мы начинаем двигаться более хаотично, у нас тональность голоса меняется. Что можно делать? Если вы на велосипеде, вы слазите и разделяете себя и собаку велосипедом. То есть, если собака с той стороны, вы с этой стороны. Можно огораживаться велосипедом. Если вы просто идете, одно из самых главных правил – не беги. То есть не поворачивайся спиной и не беги. Если есть возможность, сзади искать точку опоры – стена дерево. Второй момент – есть такая природная штука, когда мы увеличиваемся в размерах. Для того, чтобы собака испугалась и оценила вас как соперника недостойного для добычи – это стать больше, то есть раскинуть руки вверх, в стороны. Достаточно громко крикнуть, я еще обычно советую ругаться матом. Когда мы ругаемся матом, прямо из нас идет эта эмоция. Есть еще один способ, который я редко рекомендую, потому что он двоякий – это поднять что-то и кинуть. Если собака достаточно трусливая, она испугается – поможет. Но если собака настроена серьезно, это только провоцирует.

Юлия Самусенко:

Воспримет, как вызов, возможно?

Ольга Дедюля:

Да, она спровоцируется. Хорошо, если у вас будет в руках на всякий случай сумка или снять куртку на руку. То есть, если вдруг уже что-то происходит, то чтобы собака цеплялась не в ваши части тела, а то, что вы ей отдадите в зубы.

Алеся Гуринович, заводчик американских питбультерьеров:

Ольга, на самом деле, реально атакующих собак, которые могут атаковать единицы.

Ольга Дедюля:

Единицы, согласна.

Алеся Гуринович:

Их действительно единицы. Даже некоторые прямо ищут действительно рабочую собаку, которая может войти в человека.