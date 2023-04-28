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Сколько домашних животных можно содержать в квартире и зависит ли это от метража? Вот что говорит закон

28 апреля 2023 20:06
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Новости о нападениях домашних собак регулярно появляются в СМИ. Ежегодно в Беларуси фиксируют сотни случаев нападений животных на людей. В Бобруйске пес покусал девять человек, в Гродно пострадала семилетняя девочка, в Ивацевичах собаки загнали школьников на деревья. К сожалению, друзья человека не всегда бывают дружелюбными. О том, откуда берутся клыкастые агрессоры и как найти управу на неадекватных хозяев животных, поговорили в ток-шоу «Точки над i».   

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
Содержание домашних животных. Давайте подробнее. Животное живет в квартире. Сколько комнат должно быть, какие условия проживания? Сколько вообще питомцев можно заводить в квартире?  

Сколько домашних животных можно содержать в квартире и зависит ли это от метража? Вот что говорит закон-1

Елена Коляго, заместитель директора по благоустройству КУП «ЖКХ Заводского района г. Минска»:  
Согласно правил содержания домашних животных в квартире должно быть не более двух домашних животных. Если в квартире проживают несколько квартиросъемщиков, то по одной собаке на семью, не более того.  

Алеся Лакина:  
Не важно какое домашнее животное?  

Елена Коляго:  
Да, не важно.  

Алеся Лакина:  
Если, допустим, две черепахи и собака?  

Елена Коляго:  
Собака, кот – не важно какое домашнее животное. Это не прописано. Два домашних животных.  

Сколько домашних животных можно содержать в квартире и зависит ли это от метража? Вот что говорит закон-4

Алеся Лакина:  
Не важно метраж квартиры?  

Елена Коляго:  
Нет, метраж не регламентирован.  

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:  
Если, допустим, животное без жетона, то есть не зарегистрировано, владельца такой собаки накажут?  

Елена Коляго:  
Сразу предупредят, дадут три дня провести регистрацию домашнего животного. Если же он этого не сделает, тогда составляется протокол, начинается административный процесс.  

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# Домашние животные # общество # Алеся Лакина # Елена Коляго # Юлия Самусенко # Фотофакт

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