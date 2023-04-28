Сколько домашних животных можно содержать в квартире и зависит ли это от метража? Вот что говорит закон
Новости о нападениях домашних собак регулярно появляются в СМИ. Ежегодно в Беларуси фиксируют сотни случаев нападений животных на людей. В Бобруйске пес покусал девять человек, в Гродно пострадала семилетняя девочка, в Ивацевичах собаки загнали школьников на деревья. К сожалению, друзья человека не всегда бывают дружелюбными. О том, откуда берутся клыкастые агрессоры и как найти управу на неадекватных хозяев животных, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Содержание домашних животных. Давайте подробнее. Животное живет в квартире. Сколько комнат должно быть, какие условия проживания? Сколько вообще питомцев можно заводить в квартире?
Елена Коляго, заместитель директора по благоустройству КУП «ЖКХ Заводского района г. Минска»:
Согласно правил содержания домашних животных в квартире должно быть не более двух домашних животных. Если в квартире проживают несколько квартиросъемщиков, то по одной собаке на семью, не более того.
Алеся Лакина:
Не важно какое домашнее животное?
Елена Коляго:
Да, не важно.
Алеся Лакина:
Если, допустим, две черепахи и собака?
Елена Коляго:
Собака, кот – не важно какое домашнее животное. Это не прописано. Два домашних животных.
Алеся Лакина:
Не важно метраж квартиры?
Елена Коляго:
Нет, метраж не регламентирован.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Если, допустим, животное без жетона, то есть не зарегистрировано, владельца такой собаки накажут?
Елена Коляго:
Сразу предупредят, дадут три дня провести регистрацию домашнего животного. Если же он этого не сделает, тогда составляется протокол, начинается административный процесс.
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