«Для нас это большая гордость». Обновлённая Республиканская доска Почёта открылась в Минске. Вот как прошла церемония

Новости Беларуси. Лучшие из лучших. В преддверии Праздника труда на площади Государственного флага состоялось торжественное открытие обновленной Доски почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь на ней красуются имена 64-х победителей конкурса, из них 8 регионов и 56 организаций – без разделения на государственные и частные.

Казалось бы, они просто выполняют свою работу, ежедневно трудятся на благо нашей страны. Но вот достижения уже отмечены на государственном уровне. Промышленность, сельское хозяйство, наука, образование – и это далеко не полный список номинаций. Вклад каждого из этих коллективов в развитие страны сложно переоценить.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Мы стараемся, весь год работаем для того, чтобы повысить стандарты обслуживания населения. В непростое, сложное время сохранить широту ассортимента продукции. Особенно увеличить долю продажи белорусских товаров. Будем стараться и дальше работать, ориентировать все организации, чтобы стандарты постоянно росли и улучшались.

Елена Балакова, заместитель директора по развитию товаропроводящей сети ОАО «Керамин»:

Сегодня мы впервые попали на Республиканскую доску Почета. Для нас это большая честь, эмоции переполняют, слова путаются, поэтому для нас это большая гордость и радость.

На Доске почета только символы, но за ними стоят упорство и тяжелый труд. Золотые таблички в течение года будут гордо напоминать о том, кто приложил колоссальные усилия во имя экономического и социального развития Беларуси. И несмотря на непростые условия, добился выдающихся результатов.