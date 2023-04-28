«Выбрасывают на улицу своих питомцев». Какое наказание грозит владельцу домашнего животного?

Новости о нападениях домашних собак регулярно появляются в СМИ. Ежегодно в Беларуси фиксируют сотни случаев нападений животных на людей. В Бобруйске пес покусал девять человек, в Гродно пострадала семилетняя девочка, в Ивацевичах собаки загнали школьников на деревья. К сожалению, друзья человека не всегда бывают дружелюбными. О том, откуда берутся клыкастые агрессоры и как найти управу на неадекватных хозяев животных, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Предусмотрено ли какие-то наказание для таких людей, которые просто выбрасывают на улицу своих питомцев?
Михаил Жильцов, начальник отделения по рассмотрению обращений граждан и методическому обеспечению служебной деятельностью главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД:
Да.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, сложно найти человека, который выбросил питомца, если особенно у него нет чипа. Как?
Михаил Жильцов:
Да, сложно действительно. При установлении таких граждан, у нас есть норма в Административном кодексе, как избавление от животных, в том числе ответственность до 15 базовых величин за такие деяния. Избавление называется такое деяние.
Алеся Лакина:
Животное как-то забирают куда-то при этом, не возвращают же?
Михаил Жильцов:
У нас есть соответствующие службы, в Минске это «Фауна города», куда этих животных пристраивают, в принципе.
Ольга Дедюля, инструктор по спортивной и бытовой дрессировке, судья IGP:
Лучшее, что вы можете сделать для бродячей собаки – это забрать ее в дом. У меня периодически такие попадаются.
Возместить причиненный вред. Почему надо обращаться в милицию, если укусила чья-то собака – подробнее здесь.