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«Выбрасывают на улицу своих питомцев». Какое наказание грозит владельцу домашнего животного?

28 апреля 2023 20:12
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Новости о нападениях домашних собак регулярно появляются в СМИ. Ежегодно в Беларуси фиксируют сотни случаев нападений животных на людей. В Бобруйске пес покусал девять человек, в Гродно пострадала семилетняя девочка, в Ивацевичах собаки загнали школьников на деревья. К сожалению, друзья человека не всегда бывают дружелюбными. О том, откуда берутся клыкастые агрессоры и как найти управу на неадекватных хозяев животных, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
Предусмотрено ли какие-то наказание для таких людей, которые просто выбрасывают на улицу своих питомцев?   

«Выбрасывают на улицу своих питомцев». Какое наказание грозит владельцу домашнего животного?-1

Михаил Жильцов, начальник отделения по рассмотрению обращений граждан и методическому обеспечению служебной деятельностью главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД:  
Да.  

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:  
Мне кажется, сложно найти человека, который выбросил питомца, если особенно у него нет чипа. Как?  

Михаил Жильцов:  
Да, сложно действительно. При установлении таких граждан, у нас есть норма в Административном кодексе, как избавление от животных, в том числе ответственность до 15 базовых величин за такие деяния. Избавление называется такое деяние.  

Алеся Лакина:  
Животное как-то забирают куда-то при этом, не возвращают же?  

Михаил Жильцов:  
У нас есть соответствующие службы, в Минске это «Фауна города», куда этих животных пристраивают, в принципе.  

«Выбрасывают на улицу своих питомцев». Какое наказание грозит владельцу домашнего животного?-4

Ольга Дедюля, инструктор по спортивной и бытовой дрессировке, судья IGP:  
Лучшее, что вы можете сделать для бродячей собаки – это забрать ее в дом. У меня периодически такие попадаются.  

Возместить причиненный вред. Почему надо обращаться в милицию, если укусила чья-то собака – подробнее здесь.  

# Домашние животные # общество # Алеся Лакина # Михаил Жильцов # Юлия Самусенко # Фотофакт

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