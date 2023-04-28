«Выбрасывают на улицу своих питомцев». Какое наказание грозит владельцу домашнего животного?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: Предусмотрено ли какие-то наказание для таких людей, которые просто выбрасывают на улицу своих питомцев?

Новости о нападениях домашних собак регулярно появляются в СМИ. Ежегодно в Беларуси фиксируют сотни случаев нападений животных на людей. В Бобруйске пес покусал девять человек, в Гродно пострадала семилетняя девочка, в Ивацевичах собаки загнали школьников на деревья. К сожалению, друзья человека не всегда бывают дружелюбными. О том, откуда берутся клыкастые агрессоры и как найти управу на неадекватных хозяев животных, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Михаил Жильцов, начальник отделения по рассмотрению обращений граждан и методическому обеспечению служебной деятельностью главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД:

Да.

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, сложно найти человека, который выбросил питомца, если особенно у него нет чипа. Как?

Михаил Жильцов:

Да, сложно действительно. При установлении таких граждан, у нас есть норма в Административном кодексе, как избавление от животных, в том числе ответственность до 15 базовых величин за такие деяния. Избавление называется такое деяние.

Алеся Лакина:

Животное как-то забирают куда-то при этом, не возвращают же?

Михаил Жильцов:

У нас есть соответствующие службы, в Минске это «Фауна города», куда этих животных пристраивают, в принципе.