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Выращивать сою на севере Беларуси реально? Вот результаты масштабного эксперимента

11 августа 2022 16:57
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Новости Беларуси. До 30 центнеров с гектара прогнозируют урожай сои аграрии Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Выращивать сою на севере Беларуси реально? Вот результаты масштабного эксперимента-1

Культура для северного региона сродни экзотики (по сути, как и для всей страны). Этот вид бобовых необходим для сельского хозяйства – в частности, животноводства. Ежегодно на нужды АПК из-за границы сою покупаем на миллиарды долларов. Но оказывается, что вырастить можем и у себя. Такую же задачу ставил и глава государства. В последние годы наши ученые активно занимаются разработкой альтернативных культур: менее затратных, но более выгодных.  

Выращивать сою на севере Беларуси реально? Вот результаты масштабного эксперимента-4

Сорт «Первый белорусский». Под Витебском начали выращивать уникальное для нашей страны растение. Подробнее здесь.  

Соевые поля в Сенненском районе смело можно назвать экспериментом. Сразу 1 000 гектаров засеяли в одном из крестьянско-фермерских хозяйств. Опыт переняли в соседних регионах России, а также на юге нашей страны. Теперь эта культура приживается и в Витебской области.  

Выращивать сою на севере Беларуси реально? Вот результаты масштабного эксперимента-7

Виктор Пралич, корреспондент:  
Сенненский район географически находится на 54 широте. Это крайняя северная точка для оптимального выращивания сои. Специалисты уже предварительно подсчитали, что средняя урожайность этой культуры здесь составит 25-30 центнеров с гектара.  

Выращивать сою на севере Беларуси реально? Вот результаты масштабного эксперимента-10

Дмитрий Солодков – агроном хозяйства – утверждает, что они ломают сложившиеся стереотипы. Мол, север страны уж точно не для выращивания сои. Но ведь факт на лицо. Из преимуществ: экономия в удобрениях, корень сои способен обогатить почву азотом. А еще бобовые – востребованный белок в животноводстве.  

Выращивать сою на севере Беларуси реально? Вот результаты масштабного эксперимента-13

Дмитрий Солодков, главный агроном крестьянско-фермерского хозяйства:  
Я чувствую, что за ней будущее. На юге давно ей уже пора заняться. Почему? Потому что у нас много животноводства, потребность в соевом шроте. Мы все время покупаем его из-за границы. Импортозамещение везде звучит, оно нужно. Вот это – прямое импортозамещение. Мы можем спокойно (покажем своим примером) вырастить сою в Беларуси, переработать ее и использовать на различные нужды.  

# Сельское хозяйство # общество # Виктор Пралич # Дмитрий Солодков # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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