Выращивать сою на севере Беларуси реально? Вот результаты масштабного эксперимента

Новости Беларуси. До 30 центнеров с гектара прогнозируют урожай сои аграрии Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Культура для северного региона сродни экзотики (по сути, как и для всей страны). Этот вид бобовых необходим для сельского хозяйства – в частности, животноводства. Ежегодно на нужды АПК из-за границы сою покупаем на миллиарды долларов. Но оказывается, что вырастить можем и у себя. Такую же задачу ставил и глава государства. В последние годы наши ученые активно занимаются разработкой альтернативных культур: менее затратных, но более выгодных.

Сорт «Первый белорусский». Под Витебском начали выращивать уникальное для нашей страны растение. Подробнее здесь. Соевые поля в Сенненском районе смело можно назвать экспериментом. Сразу 1 000 гектаров засеяли в одном из крестьянско-фермерских хозяйств. Опыт переняли в соседних регионах России, а также на юге нашей страны. Теперь эта культура приживается и в Витебской области.

Виктор Пралич, корреспондент:

Сенненский район географически находится на 54 широте. Это крайняя северная точка для оптимального выращивания сои. Специалисты уже предварительно подсчитали, что средняя урожайность этой культуры здесь составит 25-30 центнеров с гектара.

Дмитрий Солодков – агроном хозяйства – утверждает, что они ломают сложившиеся стереотипы. Мол, север страны уж точно не для выращивания сои. Но ведь факт на лицо. Из преимуществ: экономия в удобрениях, корень сои способен обогатить почву азотом. А еще бобовые – востребованный белок в животноводстве.