«Там Тихановского не надо. Там придет алкоголик Вася». Муковозчик о том, почему глупо шатать рэжым
Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим предсказания Лукашенко о переделе мира, годовщину кровавого майдана и фашизм в Польше. В гостях – публицист, писатель Андрей Муковозчик. Интервью с польским активистом Марчином Миколаеком.
Григорий Азаренок, СТВ:
В конце концов интеллигенция сама себя ведет на плаху. Вот я представляю себе русского интеллигента начала XX века, он сидит такой на даче. У него здесь, значит, фабричка, что-то еще. Он вполне себе хорошо живет. И пишет о свинцовых мерзостях жизни, о том, как невыносимо при этом страшном самодержавии. Точно такая картина 1970-х, 1980-х годов. Одной рукой товарищи Вознесенского звонят Андропову и требуют себе какой-нибудь дефицитный товар. А с другой они на кухнях рассказывают, как им… Потом происходит то, что они кличут. Приходит эта самая буря, приходит революция. И они идут под нож.
Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:
Потому что они-то как раз меньше остальных приспособлены к тем переменам, которые они себе на голову кличут.
Григорий Азаренок:
А потом они 100 лет воют, плачут, ах 1937-й. Ах, мы это, ах, бедные мы, несчастные, как так случилось? Вот так и случилось. И вы, я помню, говорили, что вот эти директорки магазинов, эти все кураторки выставок.
Андрей Муковозчик:
Менеджерки проектов.
Григорий Азаренок:
Все понимают, о чем мы говорим, этот креативный светлолицый класс. Ребята, к вам бы пришел Тихановский на распальцовке, изнасиловал, убил, забрал бы. И вы бы молились, где же этот ОМОН.
Андрей Муковозчик:
Это именно так. Вот это опять в голове какое-то раздвоение. Когда к ним во дворе подходят гопники, они начинают кричать: милиция, милиция! Потому что они понимают, что больше защитить некому. Когда у них что-то случается, они бегут в ту же милицию: государство защити, обеспечь мои права, дай мне жить нормально. И они же всеми силами готовы шатать это государство, вплоть до его полного исчезновения, чтобы что? Чтобы пришел алкоголик Вася с первого этажа? Там Тихановского не надо. Там придет алкоголик Вася, откроет пинком дверь в квартиру и скажет: дай-ка мне три рубля на опохмелку. И они дадут, потому что Вася сильнее. Тупо сильнее.
Григорий Азаренок:
А омоновцев уже нет рядом.
Андрей Муковозчик:
А государства уже нет, не к кому бежать. Не к кому бежать. И тогда да, тогда им будет очень плохо. И в этом смысле очень хорошо, что все эти беглые оказались за границей. И этими же самыми просьбами сейчас они терзают этот многострадальный Запад: дайте еще грантов, дайте еще денег. Нам надо как-то выживать. И шатать вот тот рэжым, который уже, честно говоря, просто кладет на них, потому что ничего они уже не шатают.
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