«Там Тихановского не надо. Там придет алкоголик Вася». Муковозчик о том, почему глупо шатать рэжым

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим предсказания Лукашенко о переделе мира, годовщину кровавого майдана и фашизм в Польше. В гостях – публицист, писатель Андрей Муковозчик. Интервью с польским активистом Марчином Миколаеком.

Григорий Азаренок, СТВ:

В конце концов интеллигенция сама себя ведет на плаху. Вот я представляю себе русского интеллигента начала XX века, он сидит такой на даче. У него здесь, значит, фабричка, что-то еще. Он вполне себе хорошо живет. И пишет о свинцовых мерзостях жизни, о том, как невыносимо при этом страшном самодержавии. Точно такая картина 1970-х, 1980-х годов. Одной рукой товарищи Вознесенского звонят Андропову и требуют себе какой-нибудь дефицитный товар. А с другой они на кухнях рассказывают, как им… Потом происходит то, что они кличут. Приходит эта самая буря, приходит революция. И они идут под нож. Андрей Муковозчик, политический обозреватель издательского дома «Беларусь сегодня»:

Потому что они-то как раз меньше остальных приспособлены к тем переменам, которые они себе на голову кличут. Григорий Азаренок:

А потом они 100 лет воют, плачут, ах 1937-й. Ах, мы это, ах, бедные мы, несчастные, как так случилось? Вот так и случилось. И вы, я помню, говорили, что вот эти директорки магазинов, эти все кураторки выставок. Андрей Муковозчик:

Менеджерки проектов.