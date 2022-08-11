Президент распорядился о реставрации и восстановлении историко-культурных ценностей – какие объекты обновят?

Новости Беларуси. Три миллиона рублей направят в Беларуси на реставрацию и восстановление объектов со статусом историко-культурной ценности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Средства выделят из фонда Президента. Это предусмотрено распоряжением, которое 11 августа подписал глава государства.

Таким образом удастся сохранить сразу несколько уникальных памятников архитектуры. В частности, будет реализован проект по ремонту крыши и фасадов церкви Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Мурованка Щучинского района. Сейчас храм готовят к празднованию важной исторической даты – 500-летнего юбилея.