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Президент распорядился о реставрации и восстановлении историко-культурных ценностей – какие объекты обновят?

11 августа 2022 17:22
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Новости Беларуси. Три миллиона рублей направят в Беларуси на реставрацию и восстановление объектов со статусом историко-культурной ценности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Средства выделят из фонда Президента. Это предусмотрено распоряжением, которое 11 августа подписал глава государства.  

Президент распорядился о реставрации и восстановлении историко-культурных ценностей – какие объекты обновят?-1

Таким образом удастся сохранить сразу несколько уникальных памятников архитектуры. В частности, будет реализован проект по ремонту крыши и фасадов церкви Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Мурованка Щучинского района. Сейчас храм готовят к празднованию важной исторической даты – 500-летнего юбилея.  

Президент распорядился о реставрации и восстановлении историко-культурных ценностей – какие объекты обновят?-4

Кроме того, будут завершены реставрационные работы в усадебно-парковом ансамбле в агрогородке Залесье Сморгонского района и на северо-восточной аркаде дворцового комплекса в Ружанах. Группа специалистов также направится в Гольшанский замок – противоаварийные работы необходимо провести в одном из корпусов. Реставрация ожидает и усадебно-парковый ансамбль в деревне Закозель Дрогичинского района.  

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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