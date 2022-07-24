Грачи начали собираться в стаи. Как по народным приметам июля узнать грядущую погоду?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 25 июля в народном календаре – Прокл Плакальщик, рассказали в программе «Плюс-минус».
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 25 июля в народном календаре – Прокл Плакальщик, рассказали в программе «Плюс-минус».
В это время роса считалась благоприятной приметой, сулящей хорошую погоду. Если на рассвете кроме росы появляется туман – остаток лета будет сухим и жарким. Ночная роса не просыхает – быть грозе.
26 июля – день Гавриила. Если грачи начали собираться в стаи – осень будет ранней. Сухая и теплая погода – к погожей осени. Если шишки растут низко – в этом году будут ранние морозы. Если высоко – то настоящие холода наступят только в конце января.
27 июля – День Стефана Чудотворца. Если день был сухим и жарким – осень будет теплой. Если пошел дождь – осенние месяцы будут холодными. Красноватое солнце на восходе или заходе предвещало проливные дожди уже в ближайшее время.
28 июля – день святых Кирика и Иулиты. Считается, если утром идет дождь, то весь день будет солнечным. Южный ветер – к засушливой погоде. Вечерний туман – верная примета скорых дождей. А если во время ненастья громко гремит гром, то стоит ждать ливня и сильную грозу.
29 июля – вспоминают священномученика Афиногена. Считается, если утренняя роса держится до обеда, то впереди еще ждут жаркие дни. Хорошую и ясную погоду также предвещает парящий в небе коршун. А вот если на закате в небе облака окрашены в желтый цвет, то стоит готовиться к осадкам и похолоданию.