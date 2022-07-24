Грачи начали собираться в стаи. Как по народным приметам июля узнать грядущую погоду?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 25 июля в народном календаре – Прокл Плакальщик, рассказали в программе «Плюс-минус» .

В это время роса считалась благоприятной приметой, сулящей хорошую погоду. Если на рассвете кроме росы появляется туман – остаток лета будет сухим и жарким. Ночная роса не просыхает – быть грозе.

26 июля – день Гавриила. Если грачи начали собираться в стаи – осень будет ранней. Сухая и теплая погода – к погожей осени. Если шишки растут низко – в этом году будут ранние морозы. Если высоко – то настоящие холода наступят только в конце января.