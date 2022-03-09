«Отгоревать то, что уже никогда не вернется». Как справиться с потерями и начать жить?

Сила воли. У каждого из нас бывают моменты, когда трудности наваливаются, кажется, что выхода нет, и руки просто опускаются. О преодолении страха, боли и отчаяния поговорили в ток-шоу «Точки над i». Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Как не закрыться, не оказаться в этой скорлупе, найти любимое дело и начать развиваться в нем?

Кристина Смольская, психолог, эксперт по эмоциональному интеллекту:

Очень важно опереться на близких, на людей. Если каких-то близких рядом нет, просто опереться на людей. Найти этих людей. Благо мы сейчас живем в XXI веке, есть интернет. Можно даже просто написать какую-то свою историю, и люди откликнуться. Конечно, очень важно – это внешняя поддержка, чтобы мы не остались одни в этой ситуации. Потому что, когда человек остается совсем один, он закрывается. Потому что мы рождаемся в отношениях, отношения сопровождают нас на протяжении всей жизни. Это очень важная часть – конечно, поддержка близких людей. Второе, мне кажется – найти какую-то точку внутренней опоры. Где-то внутри сказать себе: «Я хочу жить».

Алексей Талай, мотивационный спикер, мастер спорта по плаванию, многократный рекордсмен мира и Европы, член Конституционной комиссии Республики Беларусь:

Yes, I can. Кристина Смольская:

Да, найти новые смыслы. Конечно, какое-то время понадобится для того, чтобы привыкнуть к другому телу, к другому своему положению. Называется в психологии – процесс горевания. То есть отгоревать то, что уже никогда не вернется. На это тоже понадобится определенное количество времени. Не надо от этого отказываться, сразу впрыгивать в какое-то оптимистическое состояние.