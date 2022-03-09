«На белорусских или российских номерах там делать нечего». Как белорусы забирают родных из Украины?

Предполагается, что следующий раунд переговоров делегации Москвы и Киева также проведут в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И пока весь мир ждет этого события, наша страна продолжает принимать жителей Украины. Всем прибывшим помогают заполнить документы, медики проводят осмотры, с семьями и детьми работают психологи.

«Нас чеченцы встретили, водой минеральной угостили». Украинские беженцы рассказали, как добрались в Беларусь. Читайте здесь .

В белорусских пунктах пропуска сегодня спокойно. Несмотря на то что Россия с 10:00 объявила о создании гуманитарных коридоров, добраться до границы украинцам все равно непросто. К пограничной заставе «Андреевка» люди движутся пешком, предварительно созвонившись с родными, которые встречают их с белорусской стороны.

Илья, житель Гомеля:

Очень сложно оттуда выбраться, никто не подвозит, самому туда не проехать.

Анна Корольчук, корреспондент:

Не выпускают на машине забрать?

Илья:

Дело в том, что на белорусских или российских номерах там делать нечего.

Несколько часов ожидания у шлагбаума, и к Илье выходит жена-украинка, которая приехала из Городни Черниговского района. Интернациональная семья раньше свободно перемещалась между странами-соседками, но теперь это небезопасно.