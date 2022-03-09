«Мы всегда готовы отреагировать, приехать куда угодно». Как можно обратиться в Благотворительный фонд Алексея Талая?

Сила воли. У каждого из нас бывают моменты, когда трудности наваливаются, кажется, что выхода нет, и руки просто опускаются. О преодолении страха, боли и отчаяния поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Если жизнь у человека, так получилось, что разделилась на до и после. Куда человеку обращаться? Может какие-то организации, чтобы ему помогли, чем-то наполнили его жизнь, как-то успокоили? Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

На путь истинный наставили. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Первое время человек вообще испытывает чувство ненужности.

Кристина Смольская, психолог, эксперт по эмоциональному интеллекту:

В Беларуси у нас организации? Нет, не подскажу вам. Сейчас уже не подскажу. Были негосударственные организации. Есть бесплатные психологические центры, в принципе, в каждом районе. Можно просто загуглить и найти конкретно в вашем районе. Алеся Лакина:

Алексей, вы не подскажите?