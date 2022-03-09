«Мы всегда готовы отреагировать, приехать куда угодно». Как можно обратиться в Благотворительный фонд Алексея Талая?
Сила воли. У каждого из нас бывают моменты, когда трудности наваливаются, кажется, что выхода нет, и руки просто опускаются. О преодолении страха, боли и отчаяния поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Если жизнь у человека, так получилось, что разделилась на до и после. Куда человеку обращаться? Может какие-то организации, чтобы ему помогли, чем-то наполнили его жизнь, как-то успокоили?
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
На путь истинный наставили.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Первое время человек вообще испытывает чувство ненужности.
Кристина Смольская, психолог, эксперт по эмоциональному интеллекту:
В Беларуси у нас организации? Нет, не подскажу вам. Сейчас уже не подскажу. Были негосударственные организации. Есть бесплатные психологические центры, в принципе, в каждом районе. Можно просто загуглить и найти конкретно в вашем районе.
Алеся Лакина:
Алексей, вы не подскажите?
Алексей Талай, мотивационный спикер, мастер спорта по плаванию, многократный рекордсмен мира и Европы, член Конституционной комиссии Республики Беларусь:
Наш фонд всегда открыт. В том числе и доступ ко мне, к моим встречам и тренингам. Например, сегодня мы проводим по всей Беларуси – встреча «Уроки мужества» с молодежью и гражданами. Просто общегородские мероприятия бесплатно. Их организовывают идеологические отделы, просто граждане. «Патриоты Беларуси» тоже из многих регионов качают эту тему. Я, конечно же, откликаюсь. Понимаю, насколько это важно действительно. И мне ведь однажды помогли. Все мы не такие, как некоторые считают: «Я такой невероятный, богом поцелованный». Нет, это все наше окружение и вовремя подставленное плечо друга. Так вот, мы готовы, обращайтесь в наш фонд. У нас есть Instagram, сайт, e-mail.
Кристина Смольская:
А что за фонд, Алексей? Как называется?
Алексей Талай:
Фонд Алексея Талая. Мои друзья, соратники посоветовали назвать моим именем. Это была не моя идея. Чуть оправдываюсь, так сказать, чтобы не подумали, что я возгордился – нет. Целесообразно было назвать так, доверие и так далее. Поэтому вы можете найти e-mail на сайте нашего фонда, оставить заявку. Мы всегда готовы отреагировать, приехать куда угодно. Но ваша задача – это максимально осветить. Дабы все жаждущие получить какие-то ответы на свои вопросы, мотивацию, как дальше жить, быть, справляться. Потери, проблемы, работа, семья и так далее. Я приеду, мы поговорим на любые темы на большую аудиторию. Та синергия чувств, эмоций, когда включается коллективный разум.
Татьяна Савчик:
Когда ты понимаешь, что ты не одинок и не единственный в этом всем?
Алексей Талай:
Да. Они очень серьезный возымеют смысл. Мы делаем и будем дальше это делать.
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