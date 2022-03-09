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«Боялась, что уже не могу иметь детей». Вот как девушка с особенностями вышла замуж и родила дочь

09 марта 2022 19:15
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Сила воли. У каждого из нас бывают моменты, когда трудности наваливаются, кажется, что выхода нет, и руки просто опускаются. О преодолении страха, боли и отчаяния поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Дарья, я знаю, что вы замужем. Всем интересны подробности. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились со своим супругом?

«Боялась, что уже не могу иметь детей». Вот как девушка с особенностями вышла замуж и родила дочь-1

Дарья Чаузова, чемпионка мира и Европы, обладательница кубка мира по бальным танцам на инвалидных колясках:
Со своим супругом я познакомилась, наверное, как сейчас большинство людей знакомятся – в интернете. Это была просто случайность. Он служил в армии. Ему оставалось три месяца до окончания службы. Он в то время лежал в госпитале. Мы так с ним познакомились. Через неделю после общения я приехала к нему в госпиталь сама.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Его не смутило, что вы на коляске?

Дарья Чаузова:
Нет, я ему сразу сказала. Мы познакомились и потом вечером, после нашего общения, я говорю: «Леша, у меня такая ситуация – я в инвалидной коляске сижу». Он говорит: «Мне все равно». Он даже никак не отреагировал, по-моему. Я вообще не заметила у него каких-то странностей.

Алеся Лакина:
Шока не было?

Дарья Чаузова:
Нет.

Алеся Лакина:
А его родители как отнеслись?

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
К тому моменту занимались танцами?

«Боялась, что уже не могу иметь детей». Вот как девушка с особенностями вышла замуж и родила дочь-4

Дарья Чаузова:
Да, я занималась танцами. Он очень гордился этим, всем рассказывал друзьям. Его друзья были в шоке.

Алеся Лакина:
Были ли какие-то предрассудки у друзей, родителей? Не говорили что-то, никого не смущало? Не говорили ли ему: «А зачем?»

Дарья Чаузова:
Нет, наверное, такого не было. Может быть, у свекрови немножечко были какие-то сомнения, но потом она меня приняла. И сейчас у меня, наверное, самая лучшая свекровь.

Татьяна Савчик:
Я знаю, что еще исполнилось ваше самое заветное желание – вы стали мамой. Как зовут вашу дочь?

Дарья Чаузова:
Да, это была моя мечта. Я боялась, что уже не могу иметь детей. Но пришло чудо недавно – полтора года назад я стала мамой.

Татьяна Савчик:
Как зовут малышку?

Дарья Чаузова:
Малышку зовут София.

«Боялась, что уже не могу иметь детей». Вот как девушка с особенностями вышла замуж и родила дочь-7

Татьяна Савчик:
Даша, я понимаю, что вам еще пока только полтора годика, но какие планы?

Дарья Чаузова:
Какие планы? Растить, быть здоровыми.

Татьяна Савчик:
Танцы?

Дарья Чаузова:
Танцы я не бросаю. Я буду танцевать, пока у меня есть силы, возможности.

Татьяна Савчик:
Доченьку приобщите?

Дарья Чаузова:
Буду стараться. Она уже в 2021 году на чемпионате Беларуси побывала. Маленькая, но побывала. Ляльку взяли.

Татьяна Савчик:
В качестве зрителя?

«Боялась, что уже не могу иметь детей». Вот как девушка с особенностями вышла замуж и родила дочь-10

Мария Авижич, многодетная мама, начинающая актриса, писатель, модель:
Как участник уже?

Дарья Чаузова:
Доченька – нет. Это мама. Будем стараться. Если захочет танцевать – будет танцевать. У меня муж любит футбол. Может, она футболом захочет заниматься. Все, что захочет – тем будет заниматься.

«Отгоревать то, что уже никогда не вернется». Как справиться с потерями и начать жить – подрбнее здесь.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Александра Каштанова # Дарья Чаузова # Алеся Лакина # Татьяна Савчик # Мария Авижич # Фотофакт

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