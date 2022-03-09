«Боялась, что уже не могу иметь детей». Вот как девушка с особенностями вышла замуж и родила дочь

Сила воли. У каждого из нас бывают моменты, когда трудности наваливаются, кажется, что выхода нет, и руки просто опускаются. О преодолении страха, боли и отчаяния поговорили в ток-шоу «Точки над i». Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Дарья, я знаю, что вы замужем. Всем интересны подробности. Расскажите, пожалуйста, как вы познакомились со своим супругом?

Дарья Чаузова, чемпионка мира и Европы, обладательница кубка мира по бальным танцам на инвалидных колясках:

Со своим супругом я познакомилась, наверное, как сейчас большинство людей знакомятся – в интернете. Это была просто случайность. Он служил в армии. Ему оставалось три месяца до окончания службы. Он в то время лежал в госпитале. Мы так с ним познакомились. Через неделю после общения я приехала к нему в госпиталь сама. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Его не смутило, что вы на коляске? Дарья Чаузова:

Нет, я ему сразу сказала. Мы познакомились и потом вечером, после нашего общения, я говорю: «Леша, у меня такая ситуация – я в инвалидной коляске сижу». Он говорит: «Мне все равно». Он даже никак не отреагировал, по-моему. Я вообще не заметила у него каких-то странностей. Алеся Лакина:

Шока не было? Дарья Чаузова:

Нет. Алеся Лакина:

А его родители как отнеслись? Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

К тому моменту занимались танцами?

Дарья Чаузова:

Да, я занималась танцами. Он очень гордился этим, всем рассказывал друзьям. Его друзья были в шоке. Алеся Лакина:

Были ли какие-то предрассудки у друзей, родителей? Не говорили что-то, никого не смущало? Не говорили ли ему: «А зачем?» Дарья Чаузова:

Нет, наверное, такого не было. Может быть, у свекрови немножечко были какие-то сомнения, но потом она меня приняла. И сейчас у меня, наверное, самая лучшая свекровь. Татьяна Савчик:

Я знаю, что еще исполнилось ваше самое заветное желание – вы стали мамой. Как зовут вашу дочь? Дарья Чаузова:

Да, это была моя мечта. Я боялась, что уже не могу иметь детей. Но пришло чудо недавно – полтора года назад я стала мамой. Татьяна Савчик:

Как зовут малышку? Дарья Чаузова:

Малышку зовут София.

Татьяна Савчик:

Даша, я понимаю, что вам еще пока только полтора годика, но какие планы? Дарья Чаузова:

Какие планы? Растить, быть здоровыми. Татьяна Савчик:

Танцы? Дарья Чаузова:

Танцы я не бросаю. Я буду танцевать, пока у меня есть силы, возможности. Татьяна Савчик:

Доченьку приобщите? Дарья Чаузова:

Буду стараться. Она уже в 2021 году на чемпионате Беларуси побывала. Маленькая, но побывала. Ляльку взяли. Татьяна Савчик:

В качестве зрителя?