Азарёнок: не будет Instagram, Twitter и Facebook, YouTube, не будет всей этой дряни, которая мутила мозги

Новости Беларуси. Белорусскому народу предстоит этап строительства национальной экономики, не зависящей от глобальных спекулянтов. Прочный фундамент для этого есть, и само общество готово к тому, что глобальное доминирование Запада рушится. Наши авторы Григорий Азаренок и Андрей Муковозчик рассуждают о новой эпохе. Рубрика «Тайные пружины политики 2.0» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Эпохальные события нынче происходят. И я не только про боевые действия. Есть прекрасное библейское слово «исход». О нем мы сегодня и поговорим. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Это очень известное фото. 1990 год. В Москве открылся первый McDonald’s. Как известно, этот ресторан фастфуда – символ Запада. Когда надо очень быстро и сытно поесть, желательно сэкономив, чтобы дальше бежать делать «мани». Это у нас застолье – это долгая, тягучая беседа, с песнями и тостами, за длинными столами. А у них – фаст, окей, долларс. И вот – первый McDonald’s в Москве. И многотысячная очередь. С этого и началась оккупация. Самая страшная оккупация. Духовная, культурная и нравственная.

Григорий Азаренок:

На джинсы и бургер мы променяли Родину. По-библейски это называется продать первородство за чечевичную похлебку. Мы помним, чем это заканчивается по Писанию. И похлебки не будет, и кары небесные придут. Так и случилось. Людям обещали, что вместо ужасного ВПК, вместо устаревших гигантских заводов, вместо опостылевшей дружбы народов, вместо невиданных в мире социальных гарантий, бесплатных квартир они получат райскую жизнь в капитализме. Но получил ее только узкий слой – жрецы-мамоны, либералы, олигархи и подлецы. Остальным – разруха, нищета, гражданские войны, пьянство, смертность по миллиону, терроризм, ну и бургеры. Жрите, хотели же. Беларусь первой вырвалась из этой духовной оккупации, первая не захотела быть колонией. Но ресурсов и мощностей противостоять океану этой слизи и дряни не хватало. Но вот происходит чудо. Исход. Они уходят сами – бренды, фотки, шопы, чилы, хайпы, айфоны, гниды, твиттеры, тверки. Вся эта слизь утекает сама. Ей страшно. Потому что откуда-то из глубин вновь раздаются родные звуки. Берцы чеканят шаг. Возрадуемся, товарищи. Сядем за длинный стол. Выключим телефоны. Посмотрим на родных и любимых. И воспоем длинную здравницу. За исход! Муковозчик: «То, что они воевать собрались с Россией до последнего украинца, уже понятно». Подробнее здесь.