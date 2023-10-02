Отец поставил зубы на материнский капитал и ушёл из семьи – Ольга Шпилевская поделилась историей

Новости Беларуси. Большая семья – новый тренд в стране? Как Беларусь поддерживает многодетные семьи? О поддержке материнства, госмерах и демографических вопросах поговорили на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Галина, вы у нас многодетная мама. Орден Матери в 2020 году получали из рук главы государства. Напомните, пожалуйста, разница между вашими детками какая?

Галина Гуменюк, многодетная мама, кавалер ордена Матери:

В нашей семье пятеро детей. Старшему 25 лет, а младшему – пять. У нас родился мальчик, потом еще мальчик, хотелось девочку, поэтому у нас четвертой родилась девочка. А пятый ребенок – это было уже логично, это была семья, было правильно. Алена Сырова:

Несколько лет назад я готовила материал, тоже ко Дню матери. Мы тогда рассуждали с экспертами, кого стоит больше поддерживать. И ученые говорили о том, что больше всего в поддержке нуждаются семьи с одним ребенком, которые задумываются о рождении второго. Решиться на второго сложнее, чем на последующих. Как у вас было? Галина Гуменюк:

В то время, когда я рожала старших детей, не было еще такой глобальной поддержки государства. Тогда и декретный отпуск был, при выходе на работу пособие уходило. Пособие по уходу за ребенком было не такое большое, как сегодня. Сейчас это вполне такие деньги, которые надо еще заработать. Алена Сырова:

Из тех бонусов, которые государство предоставляет многодетным семьям, что для вас на сегодня самое рабочее, самое нужное, самое необходимое? А без чего, в принципе, можно прожить?

Галина Гуменюк:

Мы, в общем-то, осознанно подходили к созданию большой семьи. У нас есть частный дом, но он не настолько большой. Поэтому с помощью государства мы строим еще дом, улучшаем жилищные условия своих детей. Материнский капитал тоже туда вложили. Хотелось бы сказать про материнский капитал. Например, в нашей семье на сегодня хотелось бы, чтобы была такая возможность не только потратить на образование, на здравоохранение, но и приобрести семье авто. У многих уже есть жилье, медицина у нас бесплатная, образование можем себе позволить, а вот хорошее авто, тем более мы живем в частном секторе, это необходимость, совсем не роскошь. На сегодня это актуально, хотелось бы, чтобы (мы-то уже использовали) в дальнейшем было такое рассмотрено предложение. Алена Сырова:

Вы не первая, от кого я слышу такое предложение.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Встречаюсь с женщинами, поэтому скажу, что по-разному относятся к материнскому капиталу в плане того, на что можно тратить. В Бресте, по-моему, была встреча, женщина рассказала историю, когда семейный капитал был потрачен на стоматологию – папа поправил себе рот, вставил красивые зубы и ушел из семьи. Это хорошо, когда мы предполагаем, что все такие хорошие семьи и будут тратить конкретно на детей. И деньги будут уходить детям как семейный капитал и не будет этих историй со злоупотреблениями такими.