Возраст имеет значение? Почему не стоит бояться стать мамой в 45 – рассказала замглавы РНПЦ «Мать и дитя»

Новости Беларуси. Большая семья – новый тренд в стране? Как Беларусь поддерживает многодетные семьи? О поддержке материнства, госмерах и демографических вопросах шла речь на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

Сейчас стараются медики отходить от терминов «старородящая», юная, чтобы не разделять. Все равно подспудно, мне кажется, это в народе гуляет. Когда говорят про возраст, эти разграничения, что имеют в виду? То, что, например, у молодой девушки шанс родить здорового малыша больше, чем у женщины в возрасте, пройти легко и просто первую беременность. Поэтому получаются такие разграничения. В связи с этим хочу спросить, действительно ли это так? Ведь сейчас тренд на то, чтобы быть здоровым. И нельзя сказать, что после 35-ти на себя все забили, как раз таки нет – бдят, следят за собой, регулярные чек-апы проводят. У нас сейчас там целая программа в сфере здравоохранения разработана, чтобы люди были заинтересованы регулярно обследоваться. С точки зрения здоровья рожениц как обстоит дело?

Елена Гошкевич, заместитель директора РНПЦ «Мать и дитя» по акушерству и гинекологии:

Дело обстоит именно так, как вы себе предполагаете. Конечно, чем позже этот старт, естественно, больше груз проблемы, в том числе генетических, на которые сейчас направлена работа службы генетиков. Это и биохимические скрининги, обязательно ультразвуковые исследования. Это то, что дает нам возможность отсеять эти вопросы. И да, возраст с точки зрения рисков генетических имеет очень большое значение. Это понятно всем, ни для кого не секрет. С другой стороны, да, присоединяются какие-то проблемы, понятно, что в 20 лет – один вопрос, в 35, 45 – это другая женщина с другими соматическими заболеваниями. Но мы должны понимать и другое, что в целом здравоохранение, в том числе фармацевтическая промышленность, сопровождение узкими специалистами, отделениями реанимации так быстро развиваются, что то, что мы вчера считали невозможным вообще никогда, сейчас мы даже не очень настаиваем на том, чтобы женщина отказалась от детей. Я, например, говорю о тех тяжелых случаях, как трансплантация органов. Этих женщин тоже не очень много, это очень узкая группа людей. Но это то, чего не может себе позволить большинство соседних стран, потому что там не развита, например, трансплантация так, как она развита у нас. И там не может быть развита сопровождающая эту беременность акушерско-гинекологическая служба. Это первое.