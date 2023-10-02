Председатель БСЖ: семьи из Европы могут переезжать в Беларусь за традиционными ценностями

Новости Беларуси. Большая семья – новый тренд в стране? Как Беларусь поддерживает многодетные семьи? О поддержке материнства, госмерах и демографических вопросах поговорили на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Давайте вспомним август 2020 года, социальные семьи, дома, которые выходили с колясками и протестовали против власти, понимая, что государство дало им эти квартиры. Просто за то, что они были многодетными матерями. Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Очень правильно сказали про 2020 год. Яркие примеры того, как эти многодетные семьи… Это сейчас уже, чтобы продать недвижимость, нужно вернуться на территорию страны. А так что делали эти многодетные семьи? Алена Сырова, СТВ:

Наплевали на государство и…