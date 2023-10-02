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Председатель БСЖ: семьи из Европы могут переезжать в Беларусь за традиционными ценностями

02 октября 2023 16:49
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Новости Беларуси. Большая семья – новый тренд в стране? Как Беларусь поддерживает многодетные семьи? О поддержке материнства, госмерах и демографических вопросах поговорили на площадке ток-шоу «По существу».

Председатель БСЖ: семьи из Европы могут переезжать в Беларусь за традиционными ценностями-1

Кирилл Казаков, СТВ:
Давайте вспомним август 2020 года, социальные семьи, дома, которые выходили с колясками и протестовали против власти, понимая, что государство дало им эти квартиры. Просто за то, что они были многодетными матерями.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Очень правильно сказали про 2020 год. Яркие примеры того, как эти многодетные семьи… Это сейчас уже, чтобы продать недвижимость, нужно вернуться на территорию страны. А так что делали эти многодетные семьи?

Алена Сырова, СТВ:
Наплевали на государство и…

Председатель БСЖ: семьи из Европы могут переезжать в Беларусь за традиционными ценностями-4

Ольга Шпилевская:
Получили за копейку, продали, грубо говоря, за тысячи. Или пытались продать за тысячи. И вывезти эти капиталы туда же вместе с этими детьми. Это не повальная ситуация, это были редкие случаи. Более того, я скажу, что сейчас есть примеры того, что как раз таки из стран Прибалтики к нам переезжают многодетные семьи. Я рассказывала об этой истории, в Белорусский союз женщин пришло письмо от женщины. Литовская семья, они продали дом. У нее четверо детей, младшему ребенку девять месяцев. Она говорит: я больше не могу жить в ситуации, когда дети ходят в школу и ЛГБТ-повестка перебивает все. Я хочу растить своих детей в нормальных условиях, в нормальных традиционных ценностях. И это вопрос миграции. Когда мы создаем условия, а у нас эти условия созданы. Здравоохранение на должном уровне, образование. Мы становимся привлекательными не только для, например, граждан Российской Федерации и славян оттуда, или украинцев, которые к нам приезжают, но мы становимся привлекательными и для той части Западной Европы, которая хочет растить своих детей в нормальных условиях и традиционных ценностях. К этому нужно готовиться и не нужно об этом забывать.

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# Государственная социальная политика # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Ольга Шпилевская # Фотофакт

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