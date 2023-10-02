Шпилевская: нужно придумать, как стимулировать белорусские семьи на рождение второго ребёнка

Новости Беларуси. Большая семья – новый тренд в стране? Как Беларусь поддерживает многодетные семьи? О поддержке материнства, госмерах и демографических вопросах поговорили на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Давайте вспомним август 2020 года, социальные семьи, дома, которые выходили с колясками и протестовали против власти, понимая, что государство дало им эти квартиры. Просто за то, что они были многодетными матерями.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
Я хочу сказать, все правильно вы говорите по поводу того, что мы слишком много, наверное, создаем социальных условий, чтобы женщины рожали. Но мы не видим обратного эффекта. У нас сейчас проходят встречи с женскими коллективами. С Натальей Ивановной Кочановой, председателем Совета Республики, ездим, встречаемся с коллективами. Какой вопрос задают женщины? Вопрос задают не многодетные семьи, потому что у них это семейный капитал, жилье, бесплатное питание детей в детских садах и дошкольных учреждениях. Вопрос стоит в рождении второго ребенка. Вот эту категорию нам нужно подумать, как стимулировать. Потому что чаще всего происходит так, что появляется или один ребенок, или эта семья уже многодетная – три и более. Вопрос уже в появлении вторых, а потом уже и третьих детей.
Читайте также:
Теперь белоруски получают декретное пособие, даже если выходят на полный рабочий день – Ленчевская
В послевоенное время в семье было 5-7 детей. Почему современные белорусы меньше рожают? Мнение Ольги Шпилевской
«Из 100 женщин 35 продолжают беременность». Почему идут на аборт и как психологи помогают сохранить жизнь?